El humo del cohete de las fiestas de Santo Domingo trae el aroma a patatas y a tradición El chupinazo celebrado en la plaza de España abrió este miércoles la celebración de los festejos de Gracias y Hermosilla

El disparo del cohete puso el inicio este miércoles en Santo Domingo de la Calzada a unas jornadas breves pero intensas que sumergieron de lleno a la ciudad calceatense en las fiestas de Gracias y San Jerónimo Hermosilla.

Antes de que surcara el cielo, cientos de calceatenses ya se arremolinaban en la plaza de España donde habían llegado desde la zona de 'las bolas' acompañados de las cuadrillas, los gigantes y cabezudos y la charanga 'Los Gallitos' que fueron quienes dotaron de alegría el ambiente festivo.

Así, tras el himno de la ciudad y tras desear felices fiestas a todos los calceatenses y visitantes, el alcalde de la ciudad, Raúl Riaño, acompañado por toda la corporación municipal, procedieron a encender la mecha del cohete. Entonces fue momento de la diversión. Las cuadrillas comenzaron a dar vueltas y a bailar alrededor de la fuente mientras la charanga animaba a los asistentes.

Tras ello, comenzó el pasacalles por las principales vías de Santo Domingo hasta concluir en la calle Madrid. De esta manera, la celebración recorrió distintas partes de la localidad y la jornada se dará por finalizada con una sesión de disco móvil a cargo del dj David Rey en la calle San Jerónimo Hermosilla para despedir un primer día en el que el programa comienza, como es habitual, ya entrada la tarde.

Este jueves será la banda municipal la que abra esta segunda cita. Precedidos por los gaiteros, recorrerán el itinerario tradicional ejecutando las alegres dianas y pasacalles para dirigir a los vecinos y a la Corporación hasta la catedral, donde se celebrará la misa solemne de Acción de Gracias.

A continuación se desarrollará la tradicional procesión que concluirá, como cada año, en una abarrotada plaza del Santo donde cientos de calceatenses disfrutan cada año de los volatines laterales y los vítores a los patrones de la ciudad.

PROGRAMA DE ESTE JUEVES 11.00 horas Misa solemne de Acción de Gracias en la catedral. A continuación, procesión que concluirá en la plaza del Santo con los volatines y los vítores a los patrones.

17.30 horas XLII Festival de Calderetes de Patatas a la Riojana en el polígono industrial de San Lázaro.

17.30 horas Parque infantil en el polígono de San Lázaro.

20.00 horas Degustación popular de patatas a la riojana.

20.30 horas Disco móvil Dido en el polígono.

00.00 horas Actuación de la orquesta La Pasarela en la calle Madrid.

Ya por la tarde tendrá lugar la XLII edición del Festival de Calderetes de Patatas a la Riojana en el polígono industrial de San Lázaro, una buena excusa para reunir a las familias y las cuadrillas para crear el mejor plato con denominación riojana.

Una cita para la que estará prohibido el uso de hogueras en la elaboración del plato limitándolo exclusivamente al uso de hornillos de gas.

