La Escuela de Hostelería estudia la creación de una sucursal en Calahorra con FP Básica

La necesidad de abrir una sucursal de la Escuela de Hostelería de Santo Domingo de la Calzada en Calahorra se encuentra sobre la mesa de la Consejería de Educación. «Llevo dos años hablando con Educación sobre este tema», incidía el director del centro, Abencio Millán, pero ha sido desde la creación de la escuela con grados medios en Tudela cuando todo se ha acelerado. «O hacemos algo en La Rioja Baja, o nos comen», explicaba.

Y es que, según explicó, desde el año 2016 el alumnado se ha ido reduciendo el 20%, hasta alcanzar los 165 alumnos con los que cuenta en la actualidad. «¿Y qué hacemos, nos quedamos parados?», se preguntaba.

«Somos la única Escuela de Hostelería de La Rioja, habrá que hacer algo. No estamos hablando de ciclos, únicamente comenzar con una FP básica y, ¿por qué no en Logroño, si ya han abierto formación para más de 18 en el Plus Ultra?», consideraba.

«La ampliación tendría graves consecuencias para la Escuela calceatense y la economía de la ciudad», lamentó Carlos Barrón

Millán asegura que la sede siempre será Santo Domingo, «nunca hemos dicho lo contrario». Consistiría en una formación básica tras la que luego los alumnos acudirían a la escuela calceatense a completar y finalizar sus estudios.

De momento, el Consistorio de Calahorra no ha descartado la opción. «Primero es necesario que el Ayuntamiento ceda una instalación al Gobierno, porque si queremos que dependa de la Escuela de Santo Domingo no puede estar en el instituto».

MSD critica la ampliación fuera

El portavoz de Muévete Santo Domingo, Carlos Barrón, solicitó al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santo Domingo que explique públicamente los planes de creación de subsedes de la Escuela de Hostelería de Santo Domingo en Logroño y Calahorra.

En este sentido, Barrón advirtió que esta decisión supondría «graves consecuencias para la Escuela de Hostelería calceatense y para la economía de la ciudad. Además, Barrón recordó que desde la Consejería de Educación se aseguró que era «falso que se vaya a ampliar la Escuela en otras localidades».

Estas acciones evidencian, según Barrón, la falta de compromiso del equipo de gobierno local con los intereses de la ciudad, y exigió «explicaciones claras y una rectificación por parte del Ayuntamiento, además de un compromiso firme para proteger los intereses de la Escuela».