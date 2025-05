Afrontar el cáncer con apoyo desde el móvil

Laura Lezana Viernes, 30 de mayo 2025, 07:43 Comenta Compartir

Virginia Muñoz es una calceatense superviviente de cáncer que venció el linfoma de Hodgkin en diciembre de 2020. Ahora, ha creado una comunidad en redes sociales junto a su amiga madrileña Andrea De Haro, que también pasó por el mismo proceso, donde dar apoyo y acompañamiento a pacientes oncológicos. «Nos conocimos a través de redes para apoyarnos mutuamente en todo el proceso. Ella tenía un estadio II y yo un IV, por lo que fue muy complicado porque yo tenía bastantes más áreas afectadas, pero las dos coincidimos en que se nos dio tarde el diagnóstico», explica Virginia Muñoz.

Por ello, destaca la ayuda de su amiga al sentirse acompañada en un proceso muy solitario y ambas resaltan la necesidad de crear un proyecto para que «los pacientes que estén pasando por lo mismo se sientan acompañados y se dé visibilidad a una realidad que afecta a muchos jóvenes».

Tenía 21 años y «yo sabía que algo me pasaba», explica la calceatense. «Al principio, cuando fui al médico me hicieron una analítica y me salió anemia. Me mandaron muchas pruebas, pero nunca me mandaron hacerme un escáner. Fue en un reconocimiento médico del trabajo cuando me detectaron un bulto, yo ya llevaba un año y medio de picores, sudores nocturnos y fiebre intermitente», recuerda.

«La mayoría de pacientes oncológicos jóvenes hemos coincidido en que el diagnóstico se nos ha dado tarde»

Tras una biopsia en octubre de 2019, a los pocos días llegó el resultado: linfoma de Hodgkin de tipo esclerosis nodular en estadio IV. «Me dijeron que me daban los resultados en 15 días, pero cuando te llaman tres días después ya te esperas algo malo», rememora la joven.

«Ahí empezó todo, fue muy duro porque todo fue muy rápido debido al estadio en el que estaba, pero por otra parte también fue un alivio saber lo que tenía después de tanto tiempo», manifiesta. Desde ahí, Virginia Muñoz comenzó un largo camino hasta que el 3 de diciembre de 2020 pudo realizarse un autotrasplante de médula ósea, «ese día volví a nacer», afirma jovial tras todo el sufrimiento pasado.

Por ello, ambas ya han contado su testimonio, que se puede conocer en Instagram (@comunidad.oncojoven) y en Tik Tok (@onco.joven), donde también han pedido a pacientes y familiares que les compartan su testimonio e irán publicando uno cada semana. «La mayoría de nosotros hemos coincidido en que el diagnóstico se nos ha dado tarde y por ello se trata de un proyecto con el que queremos divulgar que los jóvenes también tenemos cáncer», destaca esta calceatense.

De esta manera, su objetivo en un futuro es crear grupos de apoyo, poder dar charlas 'on line' o en colegios y realizar talleres con los que conseguir llegar cada vez a más jóvenes a los que ayudar.

