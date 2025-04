San Prudencio sobrevive a lo grande a la adversidad

Eduardo García Martínez Martes, 29 de abril 2025, 12:01 Comenta Compartir

La ciudad de Nájera vivió este lunes la jornada grande de sus fiestas patronales: el día de San Prudencio. La jornada arrancó a las 11.00 horas, con el pasacalles de la Agrupación Musical Najerense. Media hora después, quedó inaugurado un parque infantil en el paseo, como alternativa para los más pequeños.

Ya al mediodía, dio inicio la misa y procesión en honor al santo, en la Santa Cruz. Asistió, como autoridad principal, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán. En ese momento se produjo el gran apagón, que dejó a los fieles sin luz eléctrica en el templo. No importó. Era un día grande y había que seguir adelante. Y lo hizo con velas y sol.

Con la misa finalizada, el santo salió en procesión por las calles del casco antiguo. La banda de música marcó el ritmo y, por primera vez, como gran novedad, hubo danzadores.

El debut del grupo de danza de la Peña Juventud fue la gran novedad

Nuevo grupo

«Hemos creado un grupo de 15 mujeres y un chico para que dancen en los días grandes», explicaban desde la Peña Juventud. Tras más de seis meses de ensayos, no defraudaron y le dieron un toque diferente a la procesión, que se alargó hasta las dos de la tarde.

Candela y María, amigas de 15 años de edad, son dos de las danzadoras. «Nos apuntamos porque queríamos hacer algo nuevo en Nájera», cuentan ellas. Aimar, de 17 años y único chico del grupo, comenta que «participé en las Crónicas en verano, me gustó y quería ayudar al pueblo con algo nuevo como esto, no me da vergüenza ser el único chico».

Ya por la tarde, con lo más solemne finalizado, llegó el turno de degustaciones y conciertos. Solo tuvo que suspenderse la actuación de Jorge Cánovas en la plaza, por la falta de luz.

Por lo demás, la Peña Juventud sirvió brochetas de langostinos y la Malpica, lomo con pimientos, de lo que se vendieron más de 600 raciones.

Por último, al atardecer, sobre las ocho, comenzó la última verbena de la Orquesta La Mundial. Se alargó varias horas, haciendo disfrutar a los najerinos de su fin de fiestas.

Dado que ayer fue el último día de estas fiestas, en junio y en septiembre habrá ocasión de más.

