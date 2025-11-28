Un recorrido verde en Ojacastro accesible para todos La localidad ha comenzado las labores de acondicionamiento en la Vía Verde

Visita de la delegada de Gobierno y el alcalde de Ojacastro al recorrido de la Vía Verde por el pueblo.

Laura Lezana Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:06 Comenta Compartir

Una Vía Verde accesible y universal por la que disfrutar del rico paisaje riojano, ese es el objetivo y la necesidad de muchos vecinos que ven cada vez más cerca la posibilidad. De esta manera, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, y el alcalde de Ojacastro, Luis Martínez Marín, visitaron ayer las obras de acondicionamiento de la Vía Verde del Oja, que transcurre por el antiguo trazado del ferrocarril.

Unas actuaciones que tienen como objetivo el acondicionamiento y adaptación al uso ciclable y a su accesibilidad universal. Con un recorrido de 26 kilómetros, la Vía Verde del Oja comienza en Ezcaray, y hace una transición a la llanura aluvial del río Oja cruzando por Ojacastro, Santurde de Rioja, Santurdejo, Santo Domingo, Bañares, Castañares de Rioja y Casalarreina.

Esta iniciativa está financiada por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Se trata de una actuación que comenzó su proceso de licitación el pasado mes de enero junto al acondicionamiento también de la Ruta Verde del Oja-Tirón, abarcando un total de 38 kilómetros y 14 municipios riojanos por un importe de 1.481.244,78 euros.

Además, según explicaron, también está prevista la realización de trabajos de limpieza de cunetas, refuerzo del firme, colocación de señalizaciones, construcción de mesas y asientos, áreas de descanso así como la plantación de 1.078 árboles, entre otras actuaciones de mejora del área.