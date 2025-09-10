Ranchos para saborear en las fiestas de Autol Se retrasó el encierro por una fuga de gas y este jueves habrá vacas, ofrenda floral, comida, migas, 'especial Arriazu', actos infantiles y música

Sanda Sainz Miércoles, 10 de septiembre 2025

El día de los ranchos de las fiestas de San Adrián y Santa Natalia reunió en las inmediaciones del polideportivo de Autol a 18 cuadrillas que elaboraron sus guisos para más de 400 personas. Una ligera lluvia estuvo presente durante el cocinado, pero no peligró la celebración de esta cita gastronómica junto al Cidacos.

Por otro lado, la jornada tuvo un incidente con una fuga de gas al golpear un coche una tubería en una calle del recorrido del encierro. Intervinieron los bomberos para cortar la llave de gas en ese lugar y las vacas salieron a las 12.30 en lugar de las 12.00, una vez solucionado el percance que no fue a mayores. Al terminar la suelta de reses bravas se inició el espectáculo itinerante 'Mágicus' desde la Plaza de San Isidro, con música y personajes en un vehículo a pedales y con zancos. En la plaza de toros portátil tuvo lugar un gran prix con astados de la ganadería Pablo Rodríguez y a continuación hubo una suelta de vaquillas.

El programa está dedicado este jueves a las mujeres y a las personas mayores. Las catonas se reunirán a las 10.00 horas en la pasarela del Cidacos para participar en la ofrenda floral a la Virgen de Nieva y a las 11.00 se repartirá chocolate hecho por el maestro chocolatero Javi, en la Plaza de San Isidro. Estos actos los organiza la Asociación Mujer de Autol.

A las 12.00 se llevará a cabo un encierro con reses de Macua y al finalizar un concurso de cuatro en raya a cargo de la Peña del Real Madrid, en el cruce de las calles Coronel Lasanta y Marqués de Reinosa. El programa continuará a las 13.30 con hinchables infantiles, el espectáculo itinerante 'Vente pal oeste' y una degustación de migas junto al Centro de Participación Activa.

El restaurante Catonia acogerá la comida de las mujeres y después estas acudirán a la plaza de toros con la charanga Strapalucio. Aquí tendrá lugar el evento taurino 'especial Arriazu' a las 18.00 y suelta de vaquillas.

La orquesta Los Aliados actuará a las 20.00 y 00.00, la disco móvil infantil Disco Estilo sonará a las 22.00 y el toro de fuego saldrá a las 23.30. También se degustarán mojitos al ritmo de la batukada en la Peña El Bureo a las 21.00 y La Pacharanga animará las calles a las 03.00.

Concursos

En el fiestas de Autol, además del concurso de ranchos de este miércoles, se han celebrado otros de decoración de escaparates, balcones, chamizos y calles con escasa participación. Destacó el de carrozas del domingo con diez grupos, aparte de la del Ayuntamiento en la que iban los catones 2025. El desfile por la travesía contó con numeroso público. Ganó la espectacular recreación de la película Mad Max realizada por la Peña Unión Arañuelo. En segundo lugar quedó la Ampa Ceo Villa de Autol y tercera fue la carroza Rebujito. Los premios fueron de 1.150, 690 y 345 euros respectivamente y, por participar, cada cuadrilla recibió 200 euros.