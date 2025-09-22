El pisado de uva se retrasó por la lluvia

Inicio de la procesión con la Virgen de la Antigua al salir de iglesia.

Sanda Sainz Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:04

Las fiestas de Acción de Gracias y Virgen de la Antigua de Rincón de Olivedo tuvieron ayer su día grande en el que destacó el pisado de la uva por parte de los niños de Primera Comunión y la ofrenda del primer mosto a la patrona, algo que se retrasó por la lluvia.

La jornada comenzó con las dianas para anunciar la festividad por las calles del pueblo. A las 11.45 horas tuvo lugar la recepción de autoridades regionales y locales en la plaza de San Pedro Mártir. A las 12.00 salió la procesión de la parroquia con música de la charanga, que en primer lugar interpretó el himno de España a las puertas del templo. Este año el cargo de mayordomo recayó en Marcos Forcada Cruz, que estuvo arropado por su familia.

Al poco de iniciarse el recorrido las gotas de agua avisaron y pronto la lluvia se hizo más intensa así que la comitiva tuvo que regresar acortando el trayecto. Se decidió entonces celebrar primero la misa y después el pisado, mientras el grupo musical Charango cubría su equipo ya instalado en el escenario de la plaza de San Pedro Mártir.

La breve procesión estuvo encabezada por cuatro niñas y un niño que han recibido en 2025 la Primera Comunión: Noa López, Alba Forcada, Estefanía Forcada, Elena Garijo y Marcos Forcada. Los cinco protagonizaron el pisado de uva de donde se obtuvo el primer mosto presentado a la Virgen de la Antigua.

Vestían trajes regionales riojanos que hace veinte años cosieron las madres de los comulgantes. Desde entonces pasan de unos a otros para dar vistosidad a las ceremonias en honor a la Virgen de la Antigua.

Por otro lado, estas han sido las primeras fiestas de Rincón de Olivedo del nuevo párroco de los pueblos del Linares, el calagurritano Jesús Manuel Antoñanzas, que desarrolla su labor desde el 23 de agosto apoyado por el vicario parroquial nicaragüense Nelvis Ramiro Reyes (ayer no estuvo en Rincón de Olivedo).

La actuación del vermú con el grupo Charango se cambió por un café concierto a las 16.00 horas y tocó otra sesión a las 19.30.

El tercer y último encierro de reses bravas, con astados de la ganadería Merino de Marcilla, de Navarra, y actuación de la charanga Zierrabares, tuvo lugar a las 18.00 horas. A continuación la Asociación de Mujeres ofreció una degustación de bocadillo de jamón con tomate y vino. Por último, la traca fin de fiestas cerró la programación.

