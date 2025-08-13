Pinceladas de reconocimiento Nalda homenajea a su artista Alfredo Graña con una exposición de su obra que puede contemplarse hasta el 18 de agosto en el Ayuntamiento

La Rioja Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:54

El Ayuntamiento de Nalda e Islallana, junto a la familia del pintor riojano, Alfredo Graña Ruiz han organizado la Exposición 'Alfredo Graña Ruíz, maestro del color y cronista de la luz' que recorre la obra y la trayectoria vital de este prestigioso pintor. La muestra está abierta al público hasta el próximo lunes 18 de agosto en horario de 19.00 a 21.00 horas en la planta baja y sótano del palacio de la Casa Grande de Nalda (sede del Ayuntamiento).

El Consistorio ha expresado su agradecimiento a la familia de Alfredo Graña Ruiz «por compartir este gran legado artístico con su querido pueblo de Nalda, por el que el artista sentía verdadera pasión». La apertura de la exposición sirvió también como puesta de largo de los nuevos espacios rehabilitados en la planta baja y sótano de la Casa Grande de Nalda, una actuación que remacha la recuperación integral de este emblemático edificio de 1880 iniciada en el año 2018.

Biografía

En 1979 organizó en Nalda la primera Exposición de Artistas Riojanos y en 2004 recibió el 'Mazacote de Oro' por su trayectoria artística

Nacido en Buenos Aires en 1931 aunque durante toda su vida estuvo vinculado a Nalda y a La Rioja, años más tarde se desplazó a Madrid para ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde coincidió con Antonio López, Lucio Muñoz, Feito o la actriz Chus Lampreave. Además de impartir clases en la capital, participó en varias exposiciones individuales en España y también a nivel internacional, en 1961 y 1962, en Hamburgo y Werdohl, sin descuidar nunca su vínculo afectivo con Nalda. En uno de sus viajes en 1969 a La Rioja, coincidió con el pintor Emilio García Moreda, con quien forjó una fuerte amistad y en 1971, con motivo de la inauguración de la Galería Meliá-Castilla, desarrolló una exposición de retratos a personajes destacados del momento como Concha Velasco, Lina Morgan, Luciana Wolf, Mariví Romero, Fernando Rey o Diana Boris, entre otros muchos que pasaron por su estudio, acuñando entonces el apelativo de 'El pintor de las estrellas'. En 1979 organizó en Nalda la primera Exposición de Artistas Riojanos y se trasladó luego como docente al IES Escultor Daniel, donde permaneció hasta el año 1989, asentándose definitivamente con su familia en Logroño.

Sus cuadros figuran hoy en colecciones repartidas, entre otros países, por Argentina, Venezuela o Estados Unidos, además de España y La Rioja. En muchos de ellos plasmó escenas costumbristas de Nalda, destacando sus estampas de calles del municipio, las riberas del Iregua o el paisaje del Valle y las Peñas. En el año 2004 recibió el 'Mazacote de Oro' como reconocimiento a su trayectoria artística y falleció el 5 de septiembre del 2017 en la capital riojana.

