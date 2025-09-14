Los Picaos volvieron por septiembre a San Vicente de la Sonsierra Media docena de disciplinantes cumplieron con la Exaltación de la Cruz en una soleada tarde

Los Picaos realizaban su Disciplina en las calles de San Vicente.

María Caro Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:51

San Vicente de la Sonsierra acogió la procesión de la Exaltación de la Cruz de septiembre, una cita que volvió a reunir a media docena de 'Disciplinantes', o 'Picaos', y dos Marías, en torno a la Cofradía de la Santa Vera Cruz sonserrana.

Se trata de la última cita para disfrutar de esta ancestral tradición en el año, después de l Jueves Santo, Viernes Santo y la Cruz de Mayo, que transcurren prácticamente seguidas. De nuevo la devoción y la penitencia se dieron la mano desde la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor, y continuó su recorrido por las calles hasta el Monte Calvario, volviendo de nuevo al punto de inicio.

Aunque en Semana Santa se produjeron algunos cambios, como en los hábitos del Santo Entierro del Viernes Santo, en esta ocasión se continuó con los que utilizaron los cofrades el Viernes Santo por la mañana y el Jueves por la tarde, el morado.

La principal novedad ahora fue la presencia del buen tiempo, «porque tanto en Semana Santa, cuando el viernes por la tarde fue necesario retirarse rápido, como en la Cruz de Mayo, en que la procesión se celebró en Santa María La Mayor, la lluvia estuvo presente», recordaba el prior de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, José Miguel Mendoza.

El Vía Crucis alcanzó con algo menos de público que en Semana Santa el Calvario representando las catorce estaciones, continuando con la tradición tal y como se conoce desde hace siglos. «Como esta cita está fuera de Semana Santa siempre es más para los de casa o la comarca», apuntaba Mendoza. «También para cofrades de otras cofradías que en Semana Santa no pueden acudir».

