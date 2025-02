La perseverancia y superación de Mariluz Matute

Sanda Sainz Lunes, 10 de febrero 2025, 08:31 Comenta Compartir

La rinconera Mariluz Matute Bravo expone en la Asociación Cultural San Miguel de Rincón de Soto desde el 24 de enero y sin fecha de finalización, treinta y cinco obras, la mayoría pinturas, y también trabajos de punto de cruz, jardines verticales y killing, entre otros.

«Comencé a pintar en 1998 asistiendo a clases. Por mi cuenta no me había arriesgado porque era muy mala pintando desde la escuela, pero con paciencia lo logré. Me había cansado de hacer punto de cruz y surgió la ocasión de inscribirme en un curso en Autol», comenta Mariluz.

Por entonces trabajaba como vendedora de cupones de la ONCE, una labor que realizó durante veintisiete años, hasta 2015. Empezó a vender cupones en Quel en 1988 (allí aprendió a hacer almazuelas) y luego pasó a Autol. También estuvo puntualmente en Aldeanueva de Ebro.

Tiene 65 años y sufre desde los siete meses un 65% de minusvalía. «Me he defendido bien siempre con muletas, pero ahora estoy mejor sentada en la silla de ruedas. Esto no ha impedido que pueda desarrollar otras actividades. La gente cuando se jubila se prepara la bajera. Yo tengo un taller en casa para hacer de todo. El otro día compré una sierra eléctrica pequeña para cortar tablerillos», señala Mariluz, que representa un ejemplo de perseverancia y superación.

«Cuantos más problemas te veas, más problemas tienes así que no paro y nunca me faltan ideas para hacer una u otra cosa», añade la artista rinconera.

En Autol se integró y mantiene un fuerte vínculo. De hecho, sigue formándose aquí, ahora con Ana de Liberpapel en unos talleres de manualidades.

Rosa, madre de Mariluz, le apoyó siempre y falleció una vez inaugurada esta muestra, la primera individual que realiza (ha participado en otras colectivas en Calahorra, Arnedo y Autol) por lo que quiere que esta exposición sirva como agradecimiento a su progenitora. «He intentado a pintar de todo aunque mi técnica es más el óleo repulido y el estilo que prefiero, la pintura holandesa», explica.

Tiene bodegones y paisajes basados en fotografías e incluso dos pinturas abstractas y un trabajo con unas alas en relieve y un lema que la define «vuela tan alto como te lleven tus sueños». Parte de las obras que se pueden ver en esta exposición son regalos que ha hecho a lo largo de los años cuando había llenado de creaciones artísticas su casa, la de su madre y la de su hermana.

En la selección de treinta y cinco piezas de la Asociación San Miguel incluye cuatro de personas de diferentes edades a las que ha ayudado enseñándolas a pintar. «Si quieres aprender a pintar, no vas a ser un Dalí o un Van Gogh, pero por lo menos podemos hacer algo todos y colgar un cuadro en nuestra casa», termina Mariluz Matute.

