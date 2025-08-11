La patrona recibió el calor de Rincón

Las rinconeras llevan las andas de la Virgen de Carravieso, ayer en la procesión del día grande de las fiestas de Rincón de Soto.

Sanda Sainz Lunes, 11 de agosto 2025, 07:48 Comenta Compartir

El intenso calor está presente desde el primer momento en las fiestas de la Virgen de Carravieso de Rincón de Soto y ayer el sol lucía con fuerza en la procesión. Muchos prefirieron esperar en la parroquia de San Miguel y otros seguir a la virgen por la sombra.

El domingo la música comenzó a sonar pronto con los cánticos de los auroros y las vacas no faltaron en la mañana con una suelta de becerras en la plaza y encierro de toros por las calles.

Las dianas precedieron a la recepción de autoridades y en la iglesia hubo ofrenda floral e imposición de pañuelo a la virgen que fue llevada en procesión y presidió la misa rodeada de ramos, delante del altar mayor.

El grupo de danzas de Rincón de Soto participó en la procesión y anima a la gente a incorporarse a esta agrupación folclórica

En el recorrido el rinconero Iván Cebrián interpretó dos jotas una al llegar la virgen a la travesía ('Luz radiante en tu mirada') y otra junto a la Plaza Gallarza ('Vuelan jotas por Rincón'), con Jesús Ángel Cebrián (guitarra) y Manolo Fernández (bandurria).

El grupo de danzas de Rincón de Soto con la colaboración de Coletores de Calahorra y los gaiteros de Albelda, hizo un pasacalles hasta el fosal y en la ofrenda interpretó 'La danzadora de San Millán'. En la procesión se bailó 'La Sinda', 'Jota de Briones', 'Jota de La Rioja Alta' (del homenaje) y la 'Jota rinconera'. Danzadoras rinconeras entraron a la virgen y animan a la gente a incorporarse a esta agrupación folclórica.

Ampliar Grupo de danzas de Rincón, Coletores y gaiteros de Albelda. S. S. J.

Hoy, día de la mujer

El programa festivo de este lunes está dedicado a las mujeres en Rincón. Incluye a las 10.00 horas una chocolatada en la Plaza Gallarza por 1 euro y una 'super merengada' también por 1 euro, dinero que se destinará al Centro de Día de Personas Mayores. A las 10.00 se elegirá a la representante de la mujer rinconera 2025 y a las 11.30 horas está previsto un encuentro con la patrona.

Dará paso al homenaje a la mujer, en el cine Avenida a las 12.00, vermú con la charanga Los Cachorros y comida de hermandad. Un encierro abrirá los actos de la tarde, a las 17.30. Al finalizar, los representantes se reunirán para ir con la corporación y cuadrillas hasta la plaza de toros donde, a las 19.00 horas, tendrá lugar un concurso de recortadores locales y una suelta de vaquillas.

Los niños podrán divertirse a las 19.30 con animación infantil en la Plaza de la Iglesia y carretones en la calle Ancha, a las 21.00. A esa hora actuará la orquesta Pasarela. Durante toda la noche se anima a salir disfrazados y de 23.00 a 01.00 se celebrará un gran prix de cuadrillas con reses bravas en la plaza de toros.

A las 00.00 ofrecerá otra sesión musical la orquesta Pasarela y la charanga Los Cachorros hará un pasacalles a las 02.30 horas.

Comenta Reporta un error