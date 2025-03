Una tradición inamovible en Nájera: «Cenamos juntos todos los lunes desde 1976» El grupo de vecinos, que se hace llamar 'Los amigos de los lunes', está cerca de cumplir medio siglo de tradición inamovible: no dejaron de juntarse a cenar ni en la noche del 23F

Corría agosto del año 1976 cuando un grupo de amigos de Nájera se fue de vacaciones. A la vuelta, un domingo, se percataron de que les había sobrado casi una pata de jamón entera de las que se llevaron al viaje. Así que dijeron: «Mañana quedamos y nos la cenamos». De esta forma, nació una tradición que, sin contar los años en blanco del covid, ya ronda el medio siglo de historia.

Desde entonces, el grupo compuesto por Marciano, Santos, Rogelio, Severo, Casaquita, Barquín, Angelito, Serafín, Chirivica o el recién fichado Jesús lleva cenando juntos todos los lunes. Algunas temporadas, en restaurantes, otras en merenderos, pero sin perder la costumbre. «Empezamos en el Envás, más tarde en la casa del Chapó, después en la bodega de Agustín 'Casaquita', el período más largo, y luego ya en el Metal, La Amistad, La Mercería y, actualmente, en el San Telmo», cuenta la cuadrilla, que se llama 'Los amigos de los lunes'.

Hoy en día, Lina, la dueña del San Telmo, les sirve lo que mejor le viene. «Nosotros llegamos a las nueve y media a mesa puesta y no pedimos nada, nos sacan de la cocina un primero, un segundo y un postre, a su gusto», detalla Santos, enfermero jubilado y uno de los miembros más antiguos. Este lunes, fue menestra y costilla guisada. El anterior, revuelto y merluza al horno.

Sin embargo, hubo una época en la que ellos preferían la libertad de los merenderos a la comodidad de los bares. «Los lunes de verano, en la bodega de 'Casaquita', solíamos poner ensaladas y embutidos, y en invierno hacíamos mucha sopa y patatas con chorizo; en la etapa de más gente, pelábamos cinco kilos», recuerda Marciano, que a sus 84 años es el más veterano.

De hecho, de aquellos años queda una de las anécdotas más curiosas. En la noche del 23F, que era lunes, Chirivica llegó a la bodega y dijo «ha pasado algo gordo, igual no cenamos» y el anfitrión, que no estaba al tanto, le respondió «no fastidies que se ha quemado la patata». Aseguran que en esa quedada no se fueron a la cama hasta que salió Juan Carlos I a hablar por la tele.

Y siempre con los brazos abiertos, los amigos han aceptado en sus cenas a todos aquellos que hayan querido acoplarse. Por ejemplo, Serafín, que lleva diez años en el grupo, se sumó cuando más solo se sentía. «Murieron mis quintos y no tenía ya con quien salir, hasta que los amigos de los lunes me dijeron de venir con ellos, me sentí arropado», relata con emoción.

En 2025, el derecho de admisión sigue abierto. «Cualquiera que quiera, ya sabe dónde y cuándo, los lunes a las 21.30 en el San Telmo; aquí, menos de política, charlamos de todo, siempre con humor, respeto y, lo principal, buena comida en la mesa», rematan los amigos al unísono.

