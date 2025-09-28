Orgullo de pimiento riojano en Nájera Centenares de amantes del producto local acudieron un año más a la plaza de España a degustar este manjar protegido

Centenares de amantes del pimiento riojano se acercaron a Nájera a disfrutar de una de las citas gastronómicas más esperadas en el calendario regional, el XIV Festival del Pimiento Riojano.

La Plaza de España de la localidad riojalteña acogió de nuevo este evento consolidado que año tras año homenajea a uno de los productos más emblemáticos de la huerta autonómica y muy especialmente de la comarca najerina. Un acto, como explicaban desde la IGP del Pimiento Riojano, «muy especial, porque es el resultado de muchos meses de trabajo en campo».

Una larga fila de visitantes llegados desde todos los puntos de la región y de las comunidades limítrofes serpenteaba en la plaza de España entre mesas de las terrazas de los bares del entorno, que se encontraban abarrotadas.

Pero la espera no era larga, gracias a la agilidad de las mujeres que lo preparaban y, muy especialmente, de la música que amenizaba la plaza. Se trataba del grupo jarrero Los Otros, que lejos de ofrecer una sintonía de fondo a la degustación, se convirtió en un reclamo para todos los nostálgicos de la música de los 80, que terminaron bailando con ellos.

El olor a pimientos invadía el centro de la ciudad, que ejercía de insalvable atractivo para todos los visitantes y najerinos. En la ración los pimientos estaban acompañados por un huevo y pan, todo por un precio de 3,5 euros. Y es que, aunque la campaña se ha ralentizado a causa de la meteorología, había producto suficiente para que lo degustasen todos los motivados amantes del pimiento riojano que se acercaron hasta allí.

En la elaboración de este plato participaron diferentes productores locales: Pimientos de Tricio San Bartolomé; Pimiento Sierra de la Demanda, de Villar de Torre; Conservas Sacristán, CHB Pimientos Frescos, de Leiva; El Chato y Conservas Marnal.

Además, el evento contó con la colaboración del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Nájera y las ampas de los colegios San Fernando, Sancho Tercero y el colegio Nuestra Señora de La Piedad.

Cómo reconocerlo

El pimiento najerano es una variedad tradicional y autóctona de La Rioja. Se distingue de otros por su forma cónica y su terminación en pico, características que lo hacen fácilmente identificable. Su superficie es rugosa, y su carne es de grosor medio-fino, lo que le confiere una textura muy apreciada en la cocina. Generalmente, estos pimientos alcanzan una longitud de entre 16 y 18 centímetros, con un grosor que oscila entre los 6 y 8 milímetros. En cuanto a su aspecto, suelen ser de color rojo o entreverado (mezcla de tonos), lo que les otorga un atractivo visual muy especial.

