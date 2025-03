Las mujeres se mueven en La Rioja Alta

Las asociaciones de mujeres de La Rioja Alta juegan un papel fundamental en el día a día de sus pueblos, pero su labor comenzó años atrás como un impulso a su propia independencia. Pronto se dieron cuenta de que, si se unían, podrían avanzar con pasos más grandes hacia ella. Poco a poco, estos movimientos, que buscaban que las mujeres salieran fuera de casa, se convirtieron en impulsores de la vida social de las pequeñas localidades.

Son miles las que han pertenecido a una asociación de mujeres, algunas unidas desde un sentimiento religioso y otras por su afición al crochet. Todas ellas han conseguido con su inconformismo movilizar a gran parte de la sociedad en eventos benéficos y se han convertido en la auténtica alma de las fiestas.

EN CIFRAS Mujeres de La Vega de Haro Cuenta en la actualidad con 860 socias.

Asociación de Mujeres de Ábalos 150 socias.

Asociación de Mujeres de San Asensio 161 socias.

Asociación de Mujeres de Ezcaray 120 socias.

Diario LA RIOJA ha destacado cuatro de ellas, asociaciones de Mujeres de La Rioja Alta que han resultado clave para el desarrollo de la vida de sus municipios. La Asociación de Mujeres de Ábalos, creadora de la primera Jornada de Puertas Abiertas de Bodegas en La Rioja; la Asociación de Mujeres de Ezcaray, fundamental en el desarrollo de actividades para el pueblo y recientemente reconocida por su Ayuntamiento; la Asociación de Mujeres de San Asensio, impulsora de la Marcha Solidaria, entre otras, y Mujeres de La Vega de Haro, antes asociación de amas de casa, impulsora de una veintena de actividades y viajes en los que participan casi un centenar de mujeres cada mes, manteniendo y fomentando la vida saludable y activa entre su colectivo.

Los ayuntamientos, conscientes de la gran labor que realizan, cuentan con sus actividades para sus propios programas. Es el caso de la Semana Cultural de las Mujeres de La Vega en Haro o en San Asensio. O la forma especial que tienen de volcarse en las degustaciones para las fiestas, como es el caso de las Mujeres de Ezcaray. La aportación de las mujeres de Ábalos alcanza la labor cultural, con sus visitas guiadas al patrimonio de la localidad en verano o incluso la apertura de su propia casa–museo en el caso de Mari Cruz, para deleite del visitante. Otro ejemplo de impulso cultural es la recuperación de tradiciones ancestrales, como las Mañas en Ábalos.

Muchas de ellas tuvieron que soportar comentarios contrarios a sus primeras iniciativas. En Haro alguno directamente les acusaba de descuidar su propia casa. Pero el paso de los años ha ido aportando valor a estos pequeños pasos, que hoy en día se han convertido en importantes pilares sin los cuales las localidades no se conocerían como hoy lo hacemos.

El impulso que aportaron a sus propias facetas sociales y culturales entonces tiene sus consecuencias hoy, con centenares de visitantes en iniciativas ya arraigadas que, año a año, dejan una importante huella en la localidad.

Mujeres de La Vega de Haro «Nos decían: 'Sois amas de casa, de todas menos de la vuestra', a modo de crítica»

Ampliar

Las Mujeres de La Vega de Haro comenzaron como la Asociación de Amas de Casa en la Casa Parroquial, en el Palacio de los Condes de Haro, en torno a 1977. «Antes las mujeres no salían para nada de casa, por lo que comenzar con la asociación fue un 'boom' –recordaba Beatriz Belmonte, cuya madre fue una de las primeras asociadas–. Había una frase muy graciosa que decía Santitos Arízaga que era que 'las amas de casa habían 'descagazao' a las mujeres, porque una mujer sola no se iba de viaje o a excursiones'». Entonces había otra asociación católica, donde solo se enseñaba a coser y tareas de casa. «Por eso, la asociación de Amas de Casa fue un revulsivo. Se hacían manualidades, había excursiones, salíamos, era distinto. Algo que ahora no tendría lógica porque la sociedad ha cambiado mucho. De hecho, he ido a cobrar algún recibo, y los maridos nos han hecho desplantes. Nos decían: 'Sois amas de casa, de todas menos de la vuestra', a modo de crítica».

Después de casi 50 años, y con el nombre evolucionado a Mujeres de La Vega, porque quisieron sustituir el concepto 'amas de casa', las actividades continúan siendo prácticamente las mismas: «Y mucho no ha cambiado desde entonces, y además la gente no quiere que cambie –explicaba la presidenta actual, Carmen Gómez–. La gente no responde a las actividades nuevas, siguen gustando las clases de ganchillo, baile… pero a las nuevas no se apuntan», señalaba. La actividad que más éxito sigue teniendo son los viajes. Hacen uno cada mes, a los que suelen acudir más de medio centenar de mujeres. Si sobran plazas, se ofertan a los hombres. «Es una asociación apolítica, aconfesional y sin ánimo de lucro, donde tiene cabida todo el mundo», señaló Mercedes Pascual.

Asociación de Mujeres de San Asensio «La unión de las mujeres es muy importante, sobre todo en un pueblo»

Ampliar

Hace unos 35 años nació la Asociación de Mujeres de San Asensio en una localidad que, aunque cuenta con poco más de 1.000 habitantes, son 161 las mujeres que componen esta organización.

«La unión de las mujeres es muy importante, sobre todo en un pueblo. Nosotras somos bastantes y la gente coopera mucho. No solo somos mujeres del pueblo, también se unen algunas que tienen la casa de verano aquí», explica Icíar Visairas, presidenta de la agrupación desde hace dos años, pero que dejará su puesto este mes de marzo.

También lamenta la falta de jóvenes, aunque sí hay algunas en la asociación, pero «la edad media es de 65 años».

Son muchas las actividades que organizan, tanto para jóvenes como mayores, como cursos de yoga o de ganchillo o los concursos de calderetas, entre otros. Para celebrar este sábado el Día de la Mujer han preparado una chocolatada y este lunes partirán en un viaje de crucero por Italia organizado junto con algunos vecinos de Briones y San Vicente, y del hogar del jubilado de San Asensio.

En abril celebrarán la semana cultural, una de sus iniciativas más destacadas, donde suelen preparar todos los días un bingo. «Este año vamos a realizar un desfile de ropa, a ver cómo nos sale», comenta entre risas la presidenta. «También nos gusta ir a visitar bodegas, el año pasado estuvimos en Perica y este año visitaremos Bodegas Fernández».

Además, el pasado mes de febrero la Asociación contra el Cáncer de La Rioja recogió una donación de la entidad con un importe de 1.747,81 euros, que lograron recaudar gracias a una degustación solidaria.

Asociación de Mujeres de Ábalos «Somos una asociación inclusiva, aunque solo hay cuatro o cinco hombres»

Ampliar

La Asociación de Mujeres de Ábalos cumple 30 años este 8 de marzo. «Ese día nos aprobaron los estatutos y pudimos culminar todos los trámites para formarnos como asociación», explicaba Blanca Recio, su presidenta.

Era una forma de materializar una inquietud: dinamizar el pueblo. «Entonces solo existía una asociación de jubilados. Hicimos una reunión para ver qué tipo de asociación podíamos hacer en el pueblo y, como siempre, las que más participaron fueron mujeres, así que decidimos crear una asociación de mujeres», recordaba. Hoy su objetivo es que la vida del pueblo sea más activa y un pretexto para reunir a las mujeres en torno a diferentes actividades culturales.

Empezaron en 1995 con en torno a cuarenta mujeres y ahora son casi 150. Entre ellas hay de todas las edades, e incluso algún hombre. «Somos una asociación inclusiva –puntualizaba Recio–. Aunque solo hay cuatro o cinco, pero también quieren colaborar».

La actividad más importante de las que organizan es la Jornada de Puertas Abiertas de las Bodegas, la primera de toda La Rioja y que cumple 28 años este 2025. En este evento, que cada año reúne centenares de visitantes, se vuelcan todos sus habitantes, que decoran las calles del pueblo y asisten al visitante como si de un gran hogar se tratara.

Además, la asociación decidió recuperar tradiciones como la de Las Mañas, que ancestralmente se celebraba en los pueblos de la Sonsierra. «Era una manera de purificar el pueblo la víspera de La Inmaculada», explicaba Blanca Recio.

Además, la asociación se encarga de hacer visitas guiadas a la Iglesia de San Esteban y el casco histórico de la Villa los sábados en los meses de verano.

Asociación socio-cultural Mujeres de Ezcaray «La Medalla de Oro de la Villa es el reconocimiento más importante»

Ampliar

La asociación socio-cultural Mujeres de Ezcaray nació en 1982 bajo el nombre 'Asociación de Mujeres Amas de casa' y entonces «dependíamos de Logroño», explican desde la agrupación.

Quince años después lograron su nombre actual y consiguieron su código de identificación fiscal propio.

Actualmente, son fundamentales en el desarrollo de actividades para el pueblo gracias a su participación con una gran variedad de organismos: «Colaboramos con el Ayuntamiento, APA, asociaciones, cofradías y todas aquellas instituciones que nos lo solicitan», detallan. Por ello, su labor es fundamental en la villa, algo que tras tantos años de trabajo, decidieron homenajear el año pasado.

De esta manera, en vísperas de las fiestas de San Lorenzo 2024 recibieron la Medalla de Oro de la Villa. «Es el reconocimiento más importante que se puede recibir de la localidad de Ezcaray», afirmó entonces Violeta Tapia, expresidenta de la asociación.

De esta manera, sus trabajos son muy variados y cubren muchos ámbitos: «Nuestras actividades son cursillos de informática, de inglés, francés, cocina, decoración navideña, talleres de costura, etc.».

«Somos guarda y custodia de los trajes de las danzas. También reparamos, limpiamos y hacemos nuevos, así como los trajes de los cabezudos».

Pero estas mujeres son tan versátiles que hasta cuentan con un coro llamado María de Valvanera y otro de sevillanas bajo el nombre de 'Jaleo'.

Uno de sus concursos tradicionales es el de embellecimiento floral que realizan en verano y en invierno y también la puesta en marcha de un belén viviente infantil el día 24 de diciembre.

