Las mujeres y los mayores se hacen ver en las fiestas catonas

Catonas ayer en la ermita de la Virgen de Nieva en el día de la mujer de las fiestas de Autol.

Las fiestas de San Adrián y Santa Natalia de Autol tuvieron como protagonistas a las mujeres y a las personas mayores. Las catonas acudieron a la ofrenda floral a la ermita de la Virgen de Nieva por la mañana y ofrecieron una chocolatada en la Plaza de San Isidro. También comieron en el restaurante Catonia, con 44 participantes, y después se trasladaron con la charanga Strapalucio a la plaza de toros portátil donde tuvo lugar un especial de la ganadería Arriazu.

En el paseo del Cidacos, junto al Centro de Participación Activa de mayores de la localidad hubo una degustación multitudinaria de migas, que se agotaron, acompañadas con vino donado por Bodegas Fuente Vieja, Viñedos Ruiz Jiménez, Bodega Cooperativa Marqués de Reinosa y Bodegas Torremaciel.

El programa para hoy viernes, está dedicado a los niños y comenzará a las 10.30 horas con un encierro con supertoros de 'Torofest', en la Plaza de España. Para los mayores no faltarán las vacas en el encierro de la ganadería Merino Garde, de Marcilla, Navarra, a las 12.00, por el recorrido habitual.

Esta noche se llevará a cabo el entierro de la cuba y la traca, aunque los actos se prolongan hasta el sábado

Hoy, día del niño, habrá 'Torofest', fiesta de la espuma, lanzamiento infantil de carretilla, magia y disco móvil

Los actos continuarán con un vermú para peñistas de El Bureo, en la Taberna Pámpano, a las 13.30. A esa misma hora la Peña Unión Arañuelo preparará una degustación de choricillo que contará con la colaboración de la Bodega Cooperativa Marqués de Reinosa, en la Plaza de San Isidro. Y en el patio de las antiguas escuelas se llevará a cabo una fiesta de la espuma infantil. Los integrantes de la Peña Unión Arañuelo se reunirán en la comida de hermandad, a las 14.30, en el restaurante Oxford.

La jornada incluye el concurso de lanzamiento de carretilla infantil en la calle Coronel Lasanta, a las 17.00 horas, y otro encierro de reses bravas, a las 18.00, con astados de la ganadería Casta Murchantina.

Se han preparado más actividades infantiles como el evento 'Gotas de magia', a las 19.30, en el parque La Manzanera (junto al centro joven) y en este mismo espacio y horario el Club Balonmano Autol repartirá chucherías para los niños. El Ampa del Ceo Villa de Autol organizará a las 20.00 una sesión de bingo en la sede de la Peña El Bureo y en la Plaza San Isidro actuará el cantante Pedro de Olga, también a las 20.00.

La música sonará nuevamente a las 22.00 con la disco móvil infantil 'Disco Mikel' en la calle Nuestra Señora de Yerga; y a las 00.00 está anunciado el tercer encierro de reses bravas del día, con animales de Pablo Rodríguez. A las 01.30 tocará el grupo Vértigo Rock Band, en la Plaza de San Isidro y seguidamente se llevará a cabo el entierro de la cuba y la traca fin de fiestas con la charanga La Pacharanga, aunque las actividades se prolongarán hasta mañana sábado 'día de reseca'.

