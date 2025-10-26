Las micológicas cuentan treinta y tres

La plaza de la Verdura durante una exposición de setas anterior.

María Caro Domingo, 26 de octubre 2025, 08:40

Las Jornadas Micológicas de Ezcaray, que este año cumplen treinta y tres ediciones, comenzarán la semana que viene y se prolongarán con diferentes actividades hasta el sábado 15 de noviembre, cuando habrá un taller de cocina micológica en La Arboleda del Sur.

La presentación oficial de las jornadas, que están organizadas por la Asociación Amigos de Ezcaray, será el viernes 31 de octubre, a las 19.00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de Ezcaray. Un acto que contará con la conferencia de Juan Arguisjuela.

El sábado 1 se celebrará una salida didáctica al campo con micólogos, con inscripción en la Oficina de Turismo por 10 euros

El sábado 1 de noviembre habrá una salida didáctica al campo con micólogos y, por la tarde, una conferencia de Juan Andrés Oria de Rueda. El domingo 2 se celebrará una salida infantil con micólogos y habrá un almuerzo ofrecido por la Asociación Amigos de Ezcaray con la colaboración del APA CEIP San Lorenzo.

El domingo 9 se celebrará la esperada exposición de setas, con especiales decoraciones y degustaciones, en la plaza de la verdura, así como una muestra de cultivos de setas, talleres y sorteos.

