Jotas y pendones en la procesión aldeana En el día de San Bartolomé han comenzado los actos taurinos que continúan mañana, día de los quintos, con encierro y novillada

Ignacio Ruiz, con el pendón frente a la imagen del Niño Jesús al llegar la procesión al fosal en Aldeanueva de Ebro.

La dj Sofía Cristo llenó la plaza de España de Aldeanueva de Ebro la noche del sábado, primer día de las fiestas de San Bartolomé y agradeció en sus redes sociales el apoyo con una fotografía y el mensaje 'Gente maja. Gracias' y emoticonos de emoción y cariño.

Después de la intensidad del inicio de las celebraciones con el cohete, el desfile de carrozas y la noche de djs, este domingo se ha celebrado el día grande con actuación de la banda municipal de la escuela de música en las dianas, traslado de autoridades y procesión, que comenzó pasadas las 11.00 horas.

La comitiva estuvo precedida por los gigantes y los gaiteros de Agayta que bailaron en el recorrido y dentro de la parroquia. Siguió el pendón de la Cofradía del Niño Jesús que portaba Ignacio, el hijo del mayordomo Gregorio Ruiz. Tanto en la plaza de España como en el fosal, frente a la entrada de la iglesia, dio banderazos en honor al Niño Jesús. Detrás iba un año más José Antonio Martínez con el pendón del patrón, que abría camino al santo ante el cual lo ondeó varias veces al llegar al templo.

En la calle de San Bartolomé hubo dos paradas. En una Francisco Benito el Riera entonó la jota 'Con alegría esta jota San Bartolomé te canto' y en la segunda interpretó la dedicada a la Virgen de los Remedios, copatrona del municipio. Para terminar, en el fosal, cantó 'Hizo llorar a San Bartolomé' y recibió los aplausos del publico presente.

Al concluir la procesión, comenzó la misa que finalizó pocos minutos antes de que diera inicio el primer encierro de reses bravas, de la ganadería de Vicente Domínguez, de Funes. Los tres cohetes de aviso se lanzaron seguidos para cumplir con el horario. El sol pegaba con fuerza y los aficionados buscaban zonas de sombra para ver a los recortadores con las vacas.

Mañana, día de quintos

La tercera jornada festiva de Aldeanueva, la del lunes, está dedicada a los quintos y comienza a las 11.00 horas con una degustación de bocadillo de jamón con pimientos verdes en el fosal a cargo de la asociación Aldeana de la Tercera Edad y el Consistorio. El segundo encierro tendrá lugar a las 12.30 horas con astados de Adrián Domínguez, de Funes. Seguirá la charanga Strapalucio en el vermú y una comida popular en el fosal con al Asociación Peña Aldeana y el Ayuntamiento.

La plaza de toros acogerá la novillada sin picadores con Antonio Santana y Marcos Adame y cuatro novillos de las ganaderías Herederos de Policarpo Lozano, El Tolco, Iván López y Reta. Después se soltarán vaquillas.

A continuación, Strapalucio acudirá al pub Luna donde está prevista una sesión del dj Sando y a las 20.00 horas la plaza de Europa acogerá el espectáculo de payasos 'Kiri y Koko'. En el Museo del Vino se ofrecerá una degustación con bodegas de la localidad a las 20.30 horas y a esa hora arrancará el musical Esmeralda en la Plaza de España.

Los toros de agua saldrán del recinto taurino aldeano a las 21.00 horas. El concierto de Rock The Night, a las 00.00 en la plaza de España y el pasacalles de la charanga Strapalucio, a las 02.00, cerrarán los actos de hoy.

