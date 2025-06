Briones regresa al medievo para festejar su fuero

María Caro Jueves, 19 de junio 2025, 16:53 Comenta Compartir

La villa de Briones regresa al medievo, un año más, este fin de semana. El sábado 21 y el domingo 22 acogerá las XXVII Jornadas Medievales, que cuentan con un programa cargado de actividades, representaciones, conciertos y gastronomía, entre otros.

Llegados desde Italia, estarán los Sbandieratori Calvi Dell Umbria, artistas que realizarán espectaculares coreografías lanzando, girando y ondeando banderas al ritmo de tambores y trompetas.

También, como novedad este año, estarán los catalanes que conforman el grupo Taraska, que llenarán las calles con su música medieval tradicional.

Y no faltarán los aplaudidos 'Miguel y su rabel', gracias a los que, por cualquier rincón de la villa, se podrán escuchar romances, tonadas, jotas... convirtiendo a los asistentes en protagonistas.

Este jueves ya se ultiman los detalles en las calles, «sobre todo tapando cosas que no son de la época», explica Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Briones Medieval.

Y es que las jornadas surgen con la intención de que no se olviden el Fuero y la Paz de Briones, ambos hechos representados durante las jornadas.

En las Jornadas Medievales de este año más de 1.000 vecinos representarán todos los oficios en 53 portales

Lo que comenzó como una fiesta entre cincuenta amigos hace 28 años ha desembocado en una gran escenificación con más de un millar de personas involucradas y ya alcanza entre 20.000 y 30.000 visitantes cada año.

Porque las de Briones no son las típicas jornadas medievales: en ellas están representados todos los oficios por sus propios vecinos. En este sentido, este año habrá 53 portales, entre los que se ha incluido una mancebía o burdel, el oficio más antiguo del mundo. «No sabíamos muy bien cómo abrirlo y, finalmente, será como un bar», detalla Ruiz.

Otra de las novedades es que este año, según explica el presidente de la asociación, habrá un grupo de guerreros de Logroño.

«Tenemos la suerte de que la gente que traemos se ve que les gusta venir, porque la gran mayoría repite», ha manifestado.

Si hay un pero a esta nueva edición es que hace dos meses se les comunicaba que no podrán ser declaradas Fiesta de Interés Turístico Internacional, después de siete años trabajando en ello. «Después de años enviando informes y solventando los requisitos que nos solicitaban, nos han comunicado que el pueblo no cumple los requisitos de infraestructuras. No lo entendemos, hemos cumplido con todos los requisitos que nos han solicitado y hemos mejorado todo lo que nos pedían. Ha sido un montón de trabajo y esfuerzo. Pero ahora aluden a que hay calles estrechas, no lo entiendo», lamentaba Ruiz.

Apertura este viernes

Las Jornadas Medievales 2025 arrancan este viernes por la tarde con la apertura del mesón, con sus habitantes ya caracterizados.

El sábado, a las 11.00 tendrá lugar el desfile inaugural desde la Ermita del Cristo y, posteriormente, se abrirán los portales.

Temas

Briones