El Suizo de 1887, pero con más gusto

HaroEl Suizo de 1887, pero con más gusto
El emblemático café de la plaza de la Paz ofrece tapas «divertidas de comer» realizadas por cocineros formados con los mejores chefs
Sábado, 16 de agosto 2025, 08:52
Cuando María Ruiz y Alejandro López se enteraron de que el bar Suizo, ubicado en pleno corazón de Haro desde 1887, se encontraba libre, no lo dudaron. «Nosotros vivíamos en Mallorca y mi tío nos avisó de que se traspasaba», explicaba María, que es de Haro. «Lo primero que pensé es que nosotros somos cocineros, no camareros, pero me insistió recordándome que es el mejor bar de la ciudad». Vinieron a la ciudad, lo vieron, fueron al banco y las cosas empezaron a rodar. Aunque el café Suizo era una cafetería donde nunca se ofrecieron comidas, contaba con una cocina adecuada para llevarlo a cabo. «Y aquí estamos, madrugando y trasnochando mucho», reía.
El nuevo Suizo se diferencia de los anteriores en que ha incorporado una atractiva barra. «Queríamos que volviese a ser el de antes, una cafetería en la que te encuentras a gusto, tranquilo y bien atendido. Pero hemos incorporado cinco mesas altas donde servir tapas para compartir, más informal», explicó. Unas tapas que se degustan frente a los grandes ventanales blancos que muestran una privilegiada zona de Haro.
«Aprovechando que somos cocineros, hemos querido acompañar ese vermú, ese vino o ese café con algo de comer. Sin olvidar de dónde venimos nosotros, por eso lo de las cinco mesitas, que nos permiten divertirnos y hacer una carta corta pero divertida de comer», apuntaba Alejandro.
«Aprovechando que somos cocineros, hemos querido acompañar ese vermú, ese vino o ese café con algo de comer»
Almogrote con pulpo, ajoblanco, salmorejo y presa marinada en vermú de Martínez Lacuesta son algunas de sus propuestas
En esa original carta se encuentran la muselina de almogrote con pulpo, ajoblanco, salmorejo, presa marinada en vermú de Martínez Lacuesta, aceitunas vermuteras, carrilleras de cerdo en texturas, canelón con crema de foie y crema thai, croquetas de jamón, de espinacas, dátiles rellenos, tartar de remolacha... cocina diferente a la que hay «para ampliar la buena oferta gastronómica de la plaza», explicaba López.
Y es que los dos cocineros acumulan más de 15 años de experiencia, formados en las mejores escuelas de cocina y con chefs reconocidos como Martín Berasategui, Paco Pérez, Alain Passard, Pascal Barbot, Joan Roca y Pedro Subijana.
