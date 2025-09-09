La Jira pone el broche final a las fiestas de La Vega en Haro La Cuadrilla de la Finca se proclama ganadora del concurso de calderetas en el paraje de Fuente El Moro

Las fiestas en honor a la Virgen de La Vega de Haro culminaron como cada año con una completa jornada festiva en la que participaron miles de personas. El acto principal tuvo lugar en la Fuente del Moro, donde la Jira volvió a reunir a miles de personas que compartieron comidas de todo tipo, buen vino y mucha alegría.

Según se refleja en el libro 'Temas jarreros I', de Fernando de la Fuente, se trata de una tradición que se remonta a finales del siglo XIX: «Si no recordamos mal se celebró por primera vez en el año 1891», un acto que consistió en un banquete de la Corporación local, en la mesa de piedra, a la que se sumó una parte de la población, ocupando otros lugares en el paraje del Moro.

Durante esta celebración tuvo lugar el concurso de calderetas organizado por la Peña Los Veteranos, cuyos premios fueron para la Cuadrilla de la Finca en primer lugar, seguidos por la Peña Iturri, en segundo, y Los Sordos, en tercero.

Por la tarde, el multitudinario pasacalles desde la Jira recorrió la ciudad con las charangas

La larga jornada comenzó a las 11.00 horas con el tradicional encierro infantil, protagonizado por toros de cartón piedra. Media hora más tarde se pudo disfrutar de la salida de los gigantes y cabezudos, cuyo animado pasacalles recorrió la calle de la Vega, Panteón de los Liberales, Avenida de La Rioja, Parque de los Pintores Tubía y Santamaría, Ventilla, Arrabal, Plaza de la Paz, Vega y regresó al punto de inicio.

A mediodía, el Parque de los Pintores Tubía y Santamaría se llenó de creatividad con los talleres infantiles, donde las personas más jóvenes participaron en actividades de reciclaje creativo, elaboración de llaveros y juegos de tres en raya, organizados por Divertitur.

Por la tarde, se convocó la concentración de las Peñas y sus charangas en la Plaza de la Paz, desde donde regresaron, acompañadas por la charanga Dkie, hacia la Jira campestre en Fuente del Moro para recoger a las miles de personas que se unieron a ellos en romería de regreso a la Plaza.

El animado pasacalles contó con la entrega de antorchas en la Estación Enológica y terminó en la Plazuela del Teatro Bretón, donde se soltaron varios toros de fuego. Para finalizar, tuvo lugar el tradicional entierro de la cuba, una procesión organizada por las Peñas Cachondeo, Los Veteranos e Iturri.

Las fiestas terminaron en la Plaza de la Paz con la actuación de la disco móvil Krossko y la suelta de varios toros de fuego en la misma plaza. Una maratoniana jornada antes de que los niños jarreros se incorporen al colegio después del verano.

