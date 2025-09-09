Los jarreros se rinden a la Virgen de La Vega de Haro El Suntuosísimo Rosario de Faroles de Cristal llenó las calles de tradición, belleza y devoción, en una jornada que comenzó con el acto de la Ofrenda en los Jardines de La Vega

El Rosario de Faroles recorrió las calles de la ciudad arropado por centenares de fieles.

Haro celebró el Día de la Virgen de la Vega por todo lo alto. Un año más, centenares de jarreros y visitantes participaron en los actos organizados para honrar a la patrona y, aunque todos son muy queridos, el más apasionante, un año más, fue el desfile del Suntuosísimo Rosario de Faroles.

Devoción y tradición se dieron la mano por las calles de la ciudad, desde la basílica de La Vega, de donde partía. Más de 180 portadores volvieron a dar vida a este desfile, el más querido del año, en el que el Rosario de cristal representa la cultura y religiosidad de la ciudad, patrimonio material e inmaterial venerado de todos los jarreros. Además, desde el año 1999 es una fiesta declarada de Interés Turístico Regional por el Gobierno de La Rioja.

El momento más emocionante llegó en la Plaza de la Paz en la que, llena a rebosar, se hizo un silencio al tiempo que se apagaban las luces y se entonó el tradicional canto de la Salve a la Virgen en la Plaza de la Paz. Posteriormente, la amplia comitiva regresó a la Basílica, donde se celebró el tradicional besamanos y la entrega de espigas.

Más de un centenar de entidades y asociaciones participaron en la ofrenda floral, que cumplió 50 años

Comenzó la jornada también en el templo de la patrona jarrera, donde se tuvo lugar una solemne misa pontifical, amenizada por la Coral Polifónica de Haro. A continuación, tras el desfile de autoridades que arroparon la imagen de la Virgen, se celebró el Pisado de la Uva –con uvas procedentes de diferentes bodegas de Haro y su entorno– y la ofrenda del primer Mosto a la Virgen, mientras sonaba el Himno al Vino de Basilio Miranda. También se escucharon los piropos ganadores del concurso de este año de boca de sus autores de todas las edades. Y finalizó el acto con la ofrenda de flores a la Virgen –que este año ha celebrado su 50 aniversario–, por parte de más de un centenar de entidades, asociaciones y grupos de todo tipo de la ciudad.

Durante el día también se celebraron actuaciones musicales y familiares, como la de Riocumbia o Cía. J. P. K. y Rufus. También la charanga Dkie amenizó por la noche la Plaza de la Paz y las calles de la Herradura, que acompañaron hasta el inicio y retorno hasta el Parque de El Mazo, donde se disfrutó de una colección de fuegos artificiales.

La Jira y fin de fiestas

Hoy se celebra una jornada de hermandad en la Fuente del Moro, la querida Jira campestre que pone el broche final a cinco días de intensa celebración en honor a la Virgen de La Vega. Como cada año, media docena de cuadrillas y peñas participarán en el concurso de calderetas organizado por la peña Los Veteranos. Al atardecer todos regresarán de la Jira con un pasacalles multitudinario hasta la plazuela del Teatro Bretón, donde se soltarán toros de fuego. A continuación tendrá lugar el entierro de la cuba, organizado por las Peñas Cachondeo, Los Veteranos, e Iturri.

