La IA enciende el debate en los concursos de carteles de fiestas

Laura lezana Miércoles, 21 de mayo 2025, 07:32 Comenta Compartir

Es correcto el uso de la inteligencia artificial en un concurso de carteles de fiestas? Ese es el debate en el que se encuentran sumergidos los vecinos de Haro desde este pasado fin de semana tras la elección del cartel que representará a las fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro del 24 al 29 de junio titulado 'Mánchate de fiesta'.

El revuelo comenzó a través de redes sociales, cuando una artista jarrera denunció el uso de inteligencia artificial en este tipo de concursos, poniendo de ejemplo la mano izquierda de la mujer adulta, ya que, como alega, «las manos son algo en lo que la IA suele fallar bastante». También muestra en su vídeo una búsqueda en la página sightengine.com donde señala que ha utilizado 'Reve' como inteligencia artificial y enseña cómo funciona esta tecnología y «cómo crear un cartel en cinco minutos». Por ello, insta al Consistorio jarrero a que cambie las bases del concurso: «Me niego a que se normalice, es una injusticia que pase esto. No son las reglas del juego, es hacer trampa».

Ampliar 'Mánchate de fiesta'. Cartel seleccionado para representar las fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro. A. H.

Su autor, José Ángel Ligero, defiende su trabajo: «No tendría problemas en decir que sí, porque no incumplo ninguna norma del concurso, pero no es así. El cartel está basado en un dibujo realizado por mí añadiendo posteriormente texturas, manchas con pinceles de Photoshop y filtros», explica a este diario. Por ello, defiende su uso «como complemento» y afirma que «es cada Ayuntamiento el que decide»: «El 80% de los diseñadores lo utilizan. Llevo más de 250 premios en 25 años y sí he ganado varios últimamente usando, en parte, IA como una herramienta más en mi trabajo». Para ello pone de ejemplo varios carteles que ha realizado con IA, como el del Carnaval de Badajoz, las fiestas patronales de Caudete o la Festa Major del Roser de Maig, todas de 2024.

El Ayuntamiento de Haro considera que se deberá tratar este tema en las bases de los concursos para próximos años

Es cierto que en las bases del concurso no figura nada sobre el uso de estas tecnologías, solo aparece que la obra «deberá ser propia del autor sin utilizar diseños o ideas de otras personas que hayan diseñado carteles previos».

Desde el Consistorio jarrero, al preguntarles por este debate surgido, señalan que «cumple con las bases y será un tema a tratar» de cara a futuras ediciones del concurso. El concejal de Festejos, Borja Merino, también ha aportado su opinión a este medio: «Por mi parte, soy de la opinión de que la gente use las herramientas que existen, por esa regla tampoco se entiende que sean todos en acuarela en vez de permitir formatos digitales, pero es mi opinión personal, habrá que valorarlo entre todos».

El autor del cartel ganador niega que la obra ganadora esté realizada usando ayudas de la IA

«También surgiría en su día este conflicto cuando se empezaron a aceptar diseños digitales, personalmente aceptaría el uso de cualquier herramienta que exista actualmente, puesto que es difícil para un jurado tan diverso conocer si hay algún retoque de IA o no», continúa el edil.

Además, explica que la elección de este cartel está formada «por 15 opiniones muy diversas que puntúan de forma anónima y eligen al ganador, no solo es presentar un cartel».

Por ello, Merino incide en que las bases casuales no excluyen el uso de la IA: «Tampoco podemos decir que este cartel esté hecho por IA por un vídeo de las redes sociales. Hemos escaneado el cartel en alguna aplicación y no da que esté hecho por IA y el autor también lo informa. En caso de haberlo hecho, tampoco elimina el cartel del concurso».

De esta manera, este concurso se enfrenta a dos opiniones encontradas que ponen en duda la utilización de esta herramienta en futuras ediciones.

Comenta Reporta un error