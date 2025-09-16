Haro y Jerez están cada vez más cerca Las dos ciudades culminaron los actos con la última de las catas celebradas el municipio andaluz con el vino de Bodegas Muga y Santa Petronila

Tras la acogida que realizó la ciudad de Haro a la delegación de Jerez de la Frontera durante el transcurso de las fiestas en honor a la Virgen de la Vega, fue el turno de visitar el municipio andaluz.

Así, las dos grandes capitales del vino cerraron un capítulo en el que celebraron las diferentes culturas y tradiciones. Por ello, este último encuentro institucional se realizó en el marco de las fiestas de la Vendimia de Jerez, durante los días 12, 13 y 14 de septiembre.

La jornada inaugural arrancó con el acto oficial de hermanamiento presidido por las alcaldesas, Guadalupe Fernández y María José García-Pelayo, junto a la intervención del consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela Gutiérrez. Ahí se llevó a cabo la firma del acuerdo, un intercambio de regalos y la firma en el Libro de Honor por parte de la alcaldesa de Haro.

Después continuaron los actos con la inauguración del mural y la farola del Hermanamiento y se celebró un encuentro gastronómico en el Tabanco El Pasaje, con degustación de productos riojanos y jerezanos.

Por la tarde tuvo lugar la actuación del grupo Bélebon Proyect, junto a Gabriel Rivera, en Los Claustros donde se realizó una lectura teatralizada del hermanamiento. Posteriormente se puso el punto final a este primer día con la visita a la exposición pictórica colectiva dirigida por el crítico de arte Bernardo Palomo y con un paseo institucional por el centro histórico hasta la calle Manuel María González, con el reparto de pañuelos y pulseras conmemorativas.

Durante las tres jornadas, el vino fue el protagonista a través de cuatro catas cruzadas, impulsado por la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez, en el que bodegas de Haro y Jerez compartieron escenario y vinos. De esta manera, se unieron las bodegas Lustau y Martínez Lacuesta; Cayetano del Pino y Ramón Bilbao; Valdespino y Valenciso; y ayer se celebró la última de las catas de hermanamiento con el vino de Bodegas Muga y Santa Petronila.

El acto contó con la presencia de la edil jarrera Guadalupe Fernández acompañada de Jaime Espinar y Susana Sánchez, primer y tercer teniente de alcalde de Jerez, así como representantes de ambas bodegas.

De tal manera culminaron una serie de actos que la ciudad de Haro recordará con el mural ubicado en la calle San Felices realizado por José Uriszar en la calle San Felices. Y la farola y fuente conmemorativa instalada en Haro en 1990, como símbolo del primer acercamiento entre Haro y Jerez en conmemoración de los 100 años de la llegada de la luz.

