La Guapa y las Damas embellecen los Riscos

La Cofradía San Felices de Bilibio vivió este domingo uno de sus días más esperados y especiales: el Primer Domingo de Septiembre. La jornada comenzó con las alegres dianas, el disparo del cohete anunciador y el acompañamiento de la priora de la cofradía con la regidora síndica con la salida de los romeros hasta los Riscos de Bilibio, donde se enmarcaron los actos principales de la jornada. A las 10.00 horas dio comienzo la misa en honor a San Felices y, tras ella, arrancó la IV edición de la prueba Crono Escalera y la subida de la charanga de la peña Los Veteranos a la campa.

Los juegos y talleres infantiles organizados por Ymca llevaron el entretenimiento y la diversión a los más pequeños mientras los mayores disfrutaron de la degustación de marisco jarrero, patatas con chorizo y vermú Martínez Lacuesta.

Continuaron con el concurso de paellas que se cocinaron en la ciudad y se presentaron en los Riscos para cumplir la normativa vigente preventiva de incendios. La paella elaborada por Montse Ábalos se alzó con el premio del certamen.

Fue entonces el momento de seguir cogiendo fuerzas con la comida campera de hermandad en la que, a pesar de un ambiente nublado, se disfrutó de una calurosa jornada en la que participaron cientos de jarreros para llegar ya a la proclamación de la Guapa y las Damas de Bilibio. Las elegidas como Damas fueron Irati Andrés Velasco y Patricia Ramírez Victoria. Por su parte, María Herrera Fuentefría fue proclamada Guapa de Bilibio 2025.

Mientras tanto, en la ciudad prosiguieron los actos como el mercado agrícola y gastronómico Haromas que celebró una nueva edición protagonizada por el hermanamiento, que se ha prolongado con otros actos durante estos días festivos, entre Haro y Jerez de la Frontera.

Asimismo, los jarreros tuvieron la oportunidad de asistir al primer espectáculo del ciclo de animaciones en las calles creado por la compañía de teatro riojana Sapo Producciones con el que el Gobierno de La Rioja conmemora el 40 aniversario de la adhesión de España a las Comunidades Europeas.

Con la bajada de los romeros y las tradicionales vueltas a la plaza continuaron los actos en la localidad donde también se realizó la ofrenda de flores, las vísperas y la salve solemne a la Virgen de la Vega cantada por la Coral Polifónica de Haro.

Ya por la noche será el turno de la música para poner el broche final a esta tercera jornada festiva de Haro. Será la charanga 'Los Gallitos' la encargados de animar las calles de la Herradura y la orquesta 'Nueva Era' junto al disco móvil 'El Guateque' con los dj locales Rizos y Ore, quienes llevarán toda la diversión a la plaza de la Paz para concluir así la cita con la que se da por cumplida la mitad del programa de estos días festivos.

Este lunes, día de la patrona, será el momento de sacar las mejores galas. Así, a las 10.00 horas dará comienzo la solemne misa pontifical en la basílica de la Vega. Contará con la coral polifónica y estará presidida por el obispo de la diócesis.

Seguidamente, tendrá lugar el pisado de uva y también la ofrenda del primer mosto a la Virgen con la de flores y la lectura de los ganadores del concurso de piropos.

Tras las actuaciones que darán paso a la tarde, a las 20.30 horas se realizará la procesión del Suntuosísimo Rosario de Faroles de Cristal, fiesta declarada de Interés Turístico Regional, con el tradicional canto de la Salve a la Virgen. Así, de vuelta a la basílica, se realizará besamanos y la entrega de espigas.

Además, para concluir el día, el parque de El Mazo acogerá a las 23.30 horas la colección de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Valecea-Pir S. L. Con motivo de estas dos citas de la agenda festiva, se veda el estacionamiento en la calle Lucrecia Arana y Prim entre las 19.00 y las 23.00 horas. Además, durante los fuegos, tampoco se podrá acceder dentro del perímetro de seguridad conformado por las calles colindantes al parque de El Mazo.

