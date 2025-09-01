Un curso desde Haro al otro lado del mundo Jóvenes riojanos que estudiarán en Canadá o Europa este año han viajado esta semana hasta sus destinos en busca de crecimiento y aventura

Irene Gil, de Haro, cuando fue recibida en el aeropuerto por su familia canadiense.

María Caro Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:48 Comenta Compartir

Decenas de jóvenes riojanos han emprendido sus viajes hacia los países donde van a estudiar el próximo curso escolar. A finales del mes de julio fue a Estados Unidos, donde el curso comienza a mitad del verano. Y esta última semana han sido los que tenían como destino Canadá y otros países europeos como Irlanda.

Y es que la aventura de estudiar en el extranjero para alumnos entre 14 y 16 años cada vez es más frecuente, también entre los estudiantes riojanos.

De Haro van cinco jóvenes estudiantes que participarán en el programa de Año Académico en Canadá el próximo curso 2025-2026. Chicos y chicas que, con muchas ganas e ilusión, vivirán una experiencia educativa y personal muy enriquecedora.

«Decidí ir a Canadá a mejorar mi inglés, pero también para crecer y madurar como persona», explicaba Daniela Pérez

Llegan a familias de todo tipo, con niños o sin ellos, en las que se integrarán como uno más mientras acuden al centro educativo, en su mayoría alumnos de 4º de Secundaria.

A Canadá han viajado de Haro Irene Gil, Unai González, Candela Tubía, Isabel Ruiz y Samuel Capellán. Pero también Hugo Fernández de Lardero o Daniela Pérez de Calahorra. Ellos acuden con una empresa riojana que les acompaña hasta que los entregan a sus nuevas familias y asesora durante todo el proceso, Edacex, con sede en Haro y Logroño, que gestiona cursos para jóvenes de toda España.

«Decidí ir a Canadá principalmente para mejorar mi inglés, para crecer y madurar como persona y conocer otra cultura, aparte de vivir una experiencia nueva y única», explicaba Daniela, de 14 años, que cursará sus estudios en Vernon, en British Columbia, en el colegio Seaton Secundary School.

Irene Gil, de 15 años, vivirá su experiencia en Terranova, Canadá, donde combinará estudios en el instituto Prince of Wales y deporte con una experiencia irrepetible. «He decidido irme a Canadá de intercambio porque mi hermana estuvo en Estados Unidos y me pareció una experiencia súper chula», explicó.

Dos de las jóvenes que viajaron el viernes y ya se encuentran en Irlanda son la arnedana Paula Sáenz y la logroñesa Carlota Gil, que fueron despedidas por sus familias en el aeropuerto, con una mezcla de tristeza, ilusión y orgullo.

Comenta Reporta un error