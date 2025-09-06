Las carrozas deslumbran en las calles de Haro

Laura Lezana Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:04 Comenta Compartir

La segunda jornada de las fiestas en honor a la Virgen de la Vega de Haro estuvo protagonizada este sábado por el desfile de carrozas que contó con una gran acogida por parte de vecinos y visitantes que acudieron en familia y amigos.

Recorrieron la avenida de Juan Carlos I, la plaza de Castañares de Rioja, avenida de La Rioja, plaza de Monseñor Florentino Rodríguez, la calle de la Vega y regresaron de nuevo hasta la plaza de Castañares de Rioja.

Programa de hoy 10.00 horas. Santa misa en honor a San Felices.

1100 horas. Subida con la charanga de la peña Los Veteranos a las campas.

12.00 horas. Degustación de marisco jarrero, patatas con chorizo y vermut Martínez Lacuesta.

14.30 horas. Comida campera de hermandad.

16.30 horas. Sorteo de regalos y proclamación de la Guapa y las Damas de Bilibio.

El desfile contó con la participación del centro juvenil, las peñas Los Veteranos, Jarana, Cachondeo e Iturri, la Kel del Caló, la Asociación del Nuevo Barrio de las Huertas, la Asociación de Mujeres de la Vega, así como la carroza institucional, entre otras.

Así, crearon un espectáculo con música, los gigantes y cabezudos, autos locos y personajes como Aladdín, Cars, Pinocho, Alicia o las hermanas de Frozen que animaron especialmente a los más pequeños.

Durante el día, además, continuaron los actos de hermanamiento entre Haro y Jerez con una cata en Bodegas Ramón Bilbao, la visita al mural de hermanamiento realizado por José Uriszar, un tabanco jerezano así como la firma del hermanamiento y la lectura dramatizada realizada por Gabriel Rivera.

Primer domingo

En la jornada se celebrará el primer domingo de septiembre en los Riscos Bilibio, donde se realizarán degustaciones, actuaciones, un concurso de paellas y la comida campera con la proclamación de la Guapa y las Damas de Bilibio. Para poder facilitar el acceso a este evento, desde el Ayuntamiento de Haro van a facilitar autobuses para subir a desde las 9.00 hasta las 11.00 horas y de regreso desde las 16.00 hasta las 17.30 horas.

Asimismo, la plaza de la Paz acogerá el mercado Haromas así como el primer espectáculo del ciclo de animaciones en las calles creado por la compañía de teatro riojana Sapo Producciones con el que el Gobierno de La Rioja conmemora el 40 aniversario de la adhesión de España a las Comunidades Europeas. Esta iniciativa se realizará a las 12.15 horas y recorrerá otros siete municipios riojanos: Santo Domingo, Alfaro, Calahorra, Logroño, Arnedo, Ezcaray y Cervera del Río Alhama.

