De Brasil a Haro pasando por el Barrio

María Caro Lunes, 28 de abril 2025, 09:21

Cada vez son más los brasileños que acuden a Haro en busca de buen vino y gastronomía. Aunque se trata de un mercado ya conocido por los exportadores de Rioja desde hace años, desde la pandemia su presencia es cada vez más habitual entre los enoturistas.

Aunque los principales visitantes al Barrio de la Estación provienen de distintos puntos de España, entre los extranjeros siguen en cabeza los procedentes de Estados Unidos, seguidos por los de Reino Unido, pero, en bodegas como Muga, los brasileños ya suponen la tercera nacionalidad. «Antes de la pandemia prácticamente no teníamos brasileños, comenzaron a venir después, pero lo de este año no lo habíamos visto nunca. Prácticamente todos los días hay brasileños en los grupos de visitas», señalan desde la bodega de Haro.

La pasada semana recibieron un goteo constante e incluso un grupo de 18 personas el fin de semana. «Para nosotros Brasil no es el principal mercado de exportación, pero es uno de los más destacados y va creciendo año tras año», asegura su director de Márketing y Relaciones Públicas, Miguel Ruiz.

En esta bodega jarrera el incremento de estos visitantes en los últimos años ha sido importante. De los 148 brasileños que visitaron sus instalaciones en 2023 (1,12% del total), pasaron a 247 personas (1,66% del total) en 2024. Y durante los primeros cuatro meses de 2025, hasta 79 brasileños han participado en las visitas guiadas a la bodega, lo que representa el 2% del total y se prevé, por tanto, que la cifra de nuevo supere a la de los años anteriores. «Llevamos el control de las visitas, pero no de las personas que vienen al WineBar o a comprar, por lo que creemos que la cifra es superior», comenta Ruiz.

Ampliar Viviane Castilho junto a su marido y una amiga de Logroño en las barricas del Ayuntamiento. María Caro

También han notado un incremento de sus visitantes brasileños en Bodegas Gómez Cruzado, donde durante 2024 representaban ya el 2% de las visitas y reconocen que han visto incrementada su afluencia en un 45% en los últimos tres años.

También en bodegas Roda los brasileiros aumenan su presencia después de la pandemia, con 162 personas en 2022; 202 en 2023 y, sin embargo, una reducción a lo largo de 2024, con 145 personas (0,98% del total de visitantes).

En La Rioja Alta, SA, aunque no los tienen cuantificados, señalan que curiosamente todas las semanas están teniendo, al menos, una pareja de brasileños en bodega. «No sabemos muy bien a qué se debe este incremento –comenta el responsable de comunicación de bodegas Muga–, pero es cierto que la cultura del vino y de la gastronomía allí es muy importante, al igual que en España, y compartir estas aficiones puede favorecer».

En su opinión, el consumidor brasileño es muy fiel, y muy parecido al español en cuanto al carácter. Y como apunta Jorge Trujillo, del departamento de exportación de Muga, «buscan vinos con solera, con potencia, más tintos, aunque tienen un buen consumo de blancos y más de rosados».

Países y vinos diferentes

Tres parejas de brasileños coincidieron esta semana en una visita a bodegas Muga. Procedían del sur del país, donde el clima es más similar al español, más frío. Algunos de ellos llegaron recomendados por amigos importadores de vinos de Brasil. «El vino de aquí no se parece en nada al que tenemos en Brasil. El vino de allí es muy joven, no tiene el perfil ni la personalidad que encontramos en los vinos de aquí», explica uno de los visitantes, llegado desde Curitiba.

Viviane Castilho estuvo en Haro hace dos semanas. Acudió junto a su marido desde Curitiba, con quien comenzó su visita a Haro por el Barrio de la Estación y la terminaron en Terete. «Fuimos a Logroño para visitar a unos amigos y, como sabíamos que los vinos de Rioja son de los mejores del mundo, aprovechamos la ocasión para ir a Haro a conocer algunas de sus bodegas. Me han gustado mucho los vinos que he probado. Es una experiencia única que superó mis expectativas y que recomiendo a todos», señala. La brasileña Fernanda Gritz-bach, de Sao Paulo, es jugadora del Ocisa Haro Rioja Voley. En su caso, llegó por el deporte, porque no le gusta el vino «ni el de aquí ni el de ningún sitio», puntualiza. Sin embargo, se reconoce feliz en la ciudad. «Mi pasión es el voleibol y aquí lo disfruto pero, además, me gustan las personas que he conocido y también la distribución de pequeños pueblos, es muy distinto a la zona de donde soy. Es más tranquilo. Aquí es donde mayor calidad de vida hay de cualquier otro sitio de los que vivido».

