Más de 170 especies de setas en Haro

Las setas premiadas protagonistas de la muestra en la plaza de la Paz.

Haro puso la guinda a las XXXI Jornadas Micológicas Jarreras, organizadas por la Asociación Deportiva Toloño, con la exposición y degustación de setas en la Plaza de la Paz de Haro.

Aunque la lluvia condicionó la asistencia de visitantes, centenares de personas decidieron disfrutar de la muestra, que finalmente contó con más ejemplares de los previstos.

«Al final ha salido todo muy bien -reconocía Esteban García, presidente de la Ad Toloño-. Hemos pasado una sequía tremenda, pero hemos recogido más de lo esperado: al final han salido unas 170 especies». Pero para lograrlo tuvieron que salir a buscar, no solo en La Rioja, sino también en zonas de Pamplona, Pirineos, País Vasco, Burgos... Porque la recogida se ha llevado a cabo durante toda la semana. «Con un día, tal y como está l situación, habría que andar mucho para encontrar poquitos ejemplares».

Ampliar Representantes de la AD Toloño, recolectores de la muestra. M. C.

El ganador del premio Carlos Aguirre Hernando de este año ha sido Alfonso Olarte Martínez, con una especie denominada 'Lycoperdon pyriforme'. Un galardón que rinde homenaje al micólogo y restaurador jarrero, figura clave en la historia de las jornadas. El premio consiste en una comida para dos personas del menú degustación del Restaurante Beethoven.

Este año han logrado el permiso para ampliar la recogida más allá de las 70 especies permitidas. Sin embargo, lamentan que les han denegado el permiso micológico científico específico para su estudio durante todo el año. «Es una pena porque es algo que se concede en el resto de comunidades, destinado a gente experta, autora de libros e investigadores. No entiendo por qué a nuestra asociación se le ha denegado, cuando en Logroño alguna se ha concedido», apuntó.

Este año han contado con la participación de setas de cultivo de Autol, «han sido tan amables de cedernos ocho sacos, que vienen con un código QR donde se explica la forma de cocinarlos», añadió García.

