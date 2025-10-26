Un gran valor gastronómico y agrícola

El cerdo asado fue una de las principales atracciones de la I Feria de Productos de Calidad, ayer en Rincón de Soto.

La I Feria de Productos de Calidad de La Rioja tuvo este domingo su segunda y última jornada en la que el público volvió a llenar el frontón, donde estaban los puestos artesanos y se realizaron las showcookings y degustaciones (por 1 euro, para la AECC). El programa ofreció una visita guiada con traslado en trenecito a la central hortofrutícola SAT Frutas y Verduras Valle de Rincón. Los participantes pudieron conocer sus instalaciones, el trabajo desarrollado y los productos que comercializan.

El puesto de 'Desafío de bandas' repartió 300 raciones de Queso Camerano DOP, Pera DOP y vermú artesano El Quinto, de Bodegas Ciudad de Parparina de Corera y Juncal Escalada Pejenaute (alumna de la Escuela de Hostelería de Santo Domingo) cocinó más de 200 de Coliflor IGP en escabeche con mayonesa de huevo frito, crumbl de Chorizo IGP y chips de coliflor.

En la Casa de Cultura Antonio García tuvo lugar una cata de vinos DOCa Rioja a cargo de José Javier Fernández de Bodegas Corcel. La gastronomía continuó por la mañana en el frontón con degustaciones de cerdo asado (que se cocinó durante 12 horas desde el sábado por la noche) y se agotaron los 500 tiques disponibles y mas de 300 de Peras DOP al vino Rioja que elaboró el chef Javier Romero.

El evento nace de la mano de la DOP Peras de Rincón de Soto, el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento

Pasadas las 14.00 horas cerraron los puestos, hubo sorteo de lotes de productos riojanos y ronda por los bares. En el mercado expusieron y vendieron las firmas Aguardientes Virgen del Cisne, Patés la Ermita, Mermeladas La Encineta, Lurreko Aromáticas, Fardelejos La Queleña, Pastelería Flor y Nata, Bodega Ciudad de Parparina, Queso Roca de Cabra, Almazara Riojana (Aldeanueva) y Hejul (Galilea). Contó con stands de Asochamp, Desafío de Bandas y la SAT Valle de Rincón, ludoteca y talleres.

En el cine Avenida, tanto el sábado como el domingo, se emitió en directo el programa de Radio Nacional 'No es un día cualquiera' de Pepa Fernández, que atrajo a numeroso público de los alrededores los dos días.

La feria estuvo organizada por la DOP Peras de Rincón de Soto en colaboración con el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento y en su inauguración del sábado contó con la presencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, el alcalde Javier Martínez y el presidente de la citada DOP, Rodrigo Mauleón.

La Consejería aporta 54.000 euros para este evento que ha mostrado productos con distintivos de calidad como las DOP Queso Camerano, Aceite de La Rioja, Nuez de Pedroso, Alubia de Anguiano y Peras de Rincón de Soto, así como la IGP Coliflor de Calahorra, Chorizo Riojano y Pimiento Riojano; y marcas como Pan Sobado de La Rioja y el champiñón y la seta. Todos ellos son referentes en la región y demuestran el gran valor gastronómico y agrícola que tiene La Rioja.

