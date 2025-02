Gastronomía local en favor de la cooperación internacional

Diego Marín A. Logroño Martes, 11 de febrero 2025, 18:03 Comenta Compartir

El bar Plaza de Murillo de Río Leza reabrirá el próximo 24 de febrero con un fin solidario. La ONG Amor Sin Barreras, que promueve el proyecto educativo-nutricional Pole Pole School en el desierto de Turkana, en Kenia, tomará las riendas de este restaurante después de meses cerrado. Ana Baz Moreno, fundadora de la ONG, cuenta con 27 años de experiencia en hostelería en Lapuebla de Labarca, trabajo compartido con la labor de captar fondos para Amor Sin Barreras, la institución que fundó tras viajar a Nairobi como voluntaria en el año 2018.

«¿Por qué no juntar las dos cosas? La semilla que yo planté va creciendo. Tanto todo el equipo como yo estamos muy ilusionados porque es muy gratificante y motivador, no es un bar normal y estamos muy felices, con ganas de que salga adelante», confiesa Ana Baz. Estos días están realizando obras en el local y en el pueblo ya se ha empezado a correr la voz de la reapertura. «Todos están expectantes a ver qué va a ser, vienen a ver y han oído hablar de que lo va a abrir una asociación», explica Ana Baz. Y eso sí que no es habitual. Según cree la presidenta de la ONG Amor Sin Barreras, va a ser el primer bar de España cuyos beneficios vayan íntegramente a la cooperación internacional, aunque existen otros que destinan parte a ayudas.

Por supuesto, los trabajadores percibirán un salario, pero el beneficio obtenido se destinará a financiar Amor Sin Barreras. El equipo ya está conformado, con el cocinero Diego Román al frente de un equipo que completan Óscar Rodríguez y Karima Elouali, y al que complementarán Soraya Pisón, Cristina Ferrer y la propia Ana Baz encargándose del servicio de barra y mesas. Además, el restaurante contará con el asesoramiento gastronómico de Blas Sos, gerente del restaurante La Alameda de Pipaona de Ocón. La propuesta culinaria estará protagonizada por la cocina tradicional, con menús del día, ejecutivo y de fin de semana, además de una carta reducida.

No obstante, planean dar un toque exótico, un guiño africano en «algún plato o postre inspirado en el desierto de Turkana». «El Plaza es un restaurante que funcionaba muy bien y los dueños nos están ayudando mucho. Este va a ser el único restaurante que haya en Murillo y confiamos en que va a ser rentable, tenemos cero miedo», expone Ana Baz.

Cada plato servido en el restaurante contribuirá directamente a mejorar la calidad de vida de 50 niños de Turkana que acuden cada día al centro Pole Pole School y así poder potenciar su desarrollo. «¡Cada bocado no solo será una experiencia gastronómica, sino también una oportunidad para hacer que las cosas sucedan en un trocito de mundo llamado Turkana!», celebra la ONG. Precisamente, hace un año el proyecto Pole Pole School, que acaba de celebrar su tercer aniversario, fue declarado centro de referencia por el Gobierno del Condado de Turkana.

El programa que proporciona la ONG en Kenia combina educación, alimentación y asistencia médica gracias a un equipo de nueve personas para fomentar la promoción del empleo y la economía en la región, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños a través de la educación y nutrición, transformar un entorno marcado por la orfandad, el hambre y las condiciones climáticas extremas e impulsar la economía local. Así, el bar Plaza será «no solo un espacio gastronómico, sino una oportunidad para generar un impacto significativo en Turkana» desde Murillo.

