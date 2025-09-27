Paella para 750 personas y peras de Rincón de Soto Este domingo habrá toros hinchables, encierro de reses bravas y concierto

En la segunda jornada de las fiestas de San Miguel de Rincón de Soto, este sábado, los hinchables de la Plaza Gallarza y el partido de fútbol River Ebro-Vianés B que terminó con triunfo local por 2-0, dieron paso a la actuación de la charanga local La Pacheca por los bares y una paella popular que ha sido una de las propuestas de más éxito de las actividades ofrecidas por el Ayuntamiento. Vendió anticipadamente 700 tiques de los 750 disponibles, al precio de 6 euros y al final se agotaron todas las raciones, con peras de la denominación rinconera de postre.

Paralelamente la peña La Ojera celebró un encuentro de hermandad con la peña El Jolgorio de Azagra, que tuvo ruta por los bares con la charanga y comida en la que participaron 220 peñistas locales y 30 navarros.

Por la tarde destacó el segundo encierro de reses bravas. El primero tuvo lugar el viernes por la noche. Los eventos taurinos volvieron a atraer a aficionados de la zona, a pesar de coincidir con las fiestas de otros lugares.

El programa de este domingo incluye a las 12.00 horas toritos hinchables para los niños en la Plaza Gallarza y degustación de zapatillas de jamón y juegos populares a cargo de La Parrilla. La charanga La Pacheca amenizará la ronda de bares a las 13.00.

El tercer encierro de las fiestas está previsto de 18.00 a 19.30 horas, con la ganadería Ustarroz y a continuación se llevara a cabo una sesión de bingo a beneficio de la AMPA del colegio Entresotos y venta de lotería de Navidad.

A las 20.00 habrá misa y vísperas de San Miguel y a las 20.30 los quintos nacidos en 1975 le pondrán el pañuelo al santo en el iglesia parroquial.

Para la noche se anuncia un espectáculo luminoso a las 22.45 y seguidamente actuará el grupo Araciel en la Plaza Gallarza.

La Peña La Ojera preparará juegos por cuadrillas a las 00.30 horas y de 00.00 a 03.00 música con djs en su sede.

