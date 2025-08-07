Unas fiestas para disfrutar en la calle

Sanda Sainz Jueves, 7 de agosto 2025, 21:48 | Actualizado 22:08h. Comenta Compartir

Rincón de Soto celebró este viernes el inicio de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Carravieso con el lanzamiento del cohete a cargo de los representantes juveniles, infantiles y mayores, después de que el alcalde, Javier Martínez Llorente, se dirigiese a los vecinos.

El ambiente festivo en la localidad comenzó el miércoles por la noche con la proclamación de los representantes de las fiestas e imposición de bandas, en la plaza Gallarza, que incluyó actuaciones musicales. Nuria Escalada Pejenaute, Paola Pascual Mendizábal y Celia Rodríguez Arnal llevan las bandas de la juventud; Mateo Gallardo Pastor, Paola Malo Pérez y Luis Villar Olloqui, las infantiles. Félix Sainz y María Jesús Subero son la pareja de mayores y Laura Ruiz Malo, la mujer rinconera de estos festejos.

EL PROGRAMA DE HOY 11.00. Elección del Ayuntamiento chiqui y cohete (11.30).

12.00. Degustación de La Ojera, parque infantil, reparto de Helados González y pañuelos.

13.00. Encierro de becerras.

13.30 y 02.30. Ascape.

19.00. Desfile de carrozas comparsas y coches de cuadrillas. Cuestación del cáncer.

21.30. Djs. Plaza de toros.

00.00. Mariachis Los Tenampas. Plaza Gallarza.

El chupinazo tuvo lugar pasadas las 12.00 horas, pero antes hubo concurso de zurracapote y concierto del grupo local Rincón Canta, formado por entre 35 y 40 personas. Interpretó 'Que nadie sepa mi sufrir', 'Por el vino...', 'Échame a mi la culpa', 'Los amigos así' y terminaron con la del 'Machón'. La charanga Strapalucio animó los primeros momentos y el recorrido por las calles, mientras en la plaza Gallarza la cuadrilla Uno de cada ofreció una degustación de 250 bocatas de jamón con aceite y jamón con aceite y tomate, y 50 brochetas de melón con jamón, acompañados de limonada, naranjada o vino.

Este viernes, Día del Niño, destaca el chupinazo chiqui a las 11.30 horas. La Peña La Ojera ofrece una degustación de bocatitas de tortilla y pintacaras y globoflexia esta mañana a partir de las 12.00 horas (este jueves repartió zurracapote, organizó djs en la calle, fiesta de la espuma y lanzamiento de gavillas). No faltará la imposición de pañuelos a los niños nacidos en el último año a las 12.00, encierro de becerras, a las 13.00, y uno de los actos principales, el gran desfile y concurso de carrozas, a las 19.00, que terminará con djs.

