Para arroz, el de los pradejoneros

Una de las 49 cuadrillas participantes en el concurso de paellas.

Las fiestas en honor a San Antonio finalizan este domingo en Pradejón con uno de los actos más multitudinarios como es el Festival Gastronómico del Champiñón, la Seta y el Pimiento, que cumple 35 ediciones. Esta cita tendrá lugar en la plaza de España, a partir de la una del mediodía.

De todos modos, este sábado aún les quedaba muchas 'pilas' a los pradejoneros que disfrutaron del penúltimo día de sus celebraciones patronales con uno de los concursos gastronómicos que es ya todo un clásico en el programa de las fiestas. Este sábado tocaba preparar paella y competir por el mejor arroz de los festejos. Y para cocinarlo, con 'testigos presenciales', nada mejor que la calle Vadillos, donde las cuadrillas tomaron posiciones para pasar el mediodía intentando elaborar la paella que se llevaría el premio.

Un total de 49 grupos de todas las edades tomaron parte en la convocatoria, en la que no faltó ni el cóctel, servido por la peña Athletic de Bilbao. Después de la comida con la cuadrilla, el encierro de reses bravas, los partidos de pelota, una cata de cerveza y el concierto de Jessuses&More completan junto a otras citas la jornada.

Toro de fuego y 'Pobre de mí'

El programa de este domingo para terminar las fiestas, además del festival gastronómico dedicado al champiñón, incluye por la tarde un encierro de reses bravas (18.00 horas); un segundo encierro chiqui (19.00 horas); partidos de pelota en el frontón municipal (19.00 horas); una degustación de tortilla y bacon a cargo de la asociación Amigos de la Virgen de Fátima (20.30 horas) y un sorteo popular organizado por el Ayuntamiento en la plaza de España (20.30 horas).

Por otro lado, la suelta de reses bravas de la tarde, la quinta de las celebraciones, estará amenizada por la charanga Kamikaze. La ganadería con la que se cuenta para este encierro es la navarra Pedro Domínguez, de Funes.

Ya por la noche, a las 21.00 horas, habrá toro de fuego y se celebrará el 'Pobre de mí' con la charanga Kamikaze y el 'Entierro de la cuba' con la peña Unión. El cierre a los festejos llegará a las 22.00 horas con una colección de fuegos artificiales.

El espectáculo pirotécnico se podrá ver en el solar del nuevo colegio y los fuegos serán lanzados por Pirotecnia Tomás, de Benicarló.

