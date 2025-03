La calle reta y supera al frío y a la lluvia

Ernesto Pascual Sábado, 22 de marzo 2025, 20:10 Comenta Compartir

Mientras no llueva... A esa frase, a ese anhelo, a ese ruego acuden los arnedanos para cada una de sus fiestas. Saben que las tienen al límite entre una estación y otra, tanto las de este fin de semana por San José como las patronales por San Cosme y San Damián desde finales de septiembre a los dos primeros días de octubre. Toca confiar en que las previsiones climatológicas sean benévolas y, si no, que se equivoquen. Y también en las chaquetas de las peñas, que bien abrigan.

En el inicio de la tercera jornada de estas fiestas de Arnedo, las advertencias volvieron a estar poco acertadas. Aunque portentosas nubes se querían anclar en peña Isasa o en la sierra de Bergasa, el sol se apuntó a la primera cita y abrigó la tercera suelta de reses bravas por el trazado de República Argentina. Los huevos ofrecidos días antes a las Clarisas volvieron a dar resultado.

A la cita se apuntaron cientos de personas de todas las edades. También las cuadrillas de jóvenes que en las patronales de septiembre ya han enfilado a esas horas el camino de la cama. Pero otra característica de estas por San José es la brevedad. Setenta y dos horas de la tarde noche del jueves a la de este domingo que obligan a vivirlas con plena intensidad, sin parar y sin apenas tiempo al descanso. Con vacas y toro embistiendo, aún sonaba la música en dos bares a pie de encierro. Un buen puñado de jóvenes todavía exprimía los últimos bailes, se contaban las aventuras de la noche o pagaban tanta entrega.

Las reses dieron juego. Incluso un cuarto de hora más de lo previsto. Aplauso al acabar del público al ganadero, Pedro Domínguez, de Funes. Y también un último susto. Tocaba encaminar hacia el Arnedo Arena, a la primera suelta en estas fiestas bajo su cubierta. En ese paseo, la perspectiva de niños de Juegos Deportivos cumpliendo con su compromiso. Paso a paso, aquellas nubes se cernieron sobre la ciudad. Más recortes, carreras, quites, alguna anilla colocada, algún «uyy» y más aplausos. Y también oportunidad en la recta final para los aficionados más jóvenes, que volvieron a poner mucha ilusión. A pesar de algún abusón, que siempre aparecen.

Las gradas del Arnedo Arena cogieron buen color. Nadie quería perderse nada. Y menos una de las degustaciones más esperadas y multitudinarias, la de las migas de Cati repartidas por la Lubumbas en la Puerta Munillo. Aportaba al vermú La Chispa con una de champis en su sede. El mediodía sonaba a charanga, recorría los pinchos de los bares del centro y olía al asado que alimentó a cuadrillas y familias.

Fresco, sí, pero no llovía. El ruego se cumplía. Y la tarde tenía refugios para no faltar a los actos programados a pesar de la cortina de lluvia que recorrió al ir cayendo el día el valle del Cidacos. Hubo refugio para disfrutar de las marionetas en la Lubumbas, a la merienda en la Tao a la comedia 'Hechos y faltas' en el Cervantes... Y a la doble función de verbena en la carpa de la plaza de España con el grupo de versiones Band The Cool. Como cierre, muchos esperaban la sesión siempre variada y festiva del arnedano César Gallard.

Al límite de la climatología, sí, pero un día más los arnedanos y sus muchos invitados habían disfrutado del enorme ambiente de sus fiestas. Este domingo, a repetir. Hasta el último instante.

El 'Pobre de mí' cierra hoy las fiestas en homenaje a Pedro Ruiz Como hasta ahora, también pendientes de los cielos, los arnedanos llegan este domingo a la cuarta y última jornada de estas fiestas de San José. Y lo hacen con un programa ya tradicional: además de comenzar a las 9.30 con la cuarta suelta de reses bravas, a la que seguirá otra de vaquillas en el Arnedo Arena desde las 11.00 con capea infantil, la mañana de este domingo tiene como protagonista al Encuentro Encaje, Aguja y Dedal Ciudad de Arnedo, organizado por la Asociación Amigos de Arnedo y que reunirá a 250 participantes de buena parte del país en la carpa de la plaza de España. Degustaciones desde las 12.30 en la Tao y con La Chispa en la Puerta Munillo alimentarán el mediodía antes de una tarde de novillada con el XXII Bolsín Taurino Zapato de Plata y parque infantil de hinchables en la carpa de la plaza de España desde las 17.30 de la mano de la peña Lubumbas. Tras la novillada, sobre las 20.00 horas, comenzará un 'Pobre de mí' aún más especial de lo habitual, con final en la Tao en homenaje al fallecido Pedro Ruiz, 'Tuto'.

