Las cuadrillas brillan en el inicio festivo
Este viernes se celebra el día grande, con procesión de la Asunción y San Roque, encierro de reses bravas y música
Jueves, 14 de agosto 2025, 20:18
Los aguilareños no fallan ningún año en el inicio de las fiestas patronales de la Asunción y este jueves volvieron a llenar la plaza de España, que mostró un ambiente excepcional. Además de las cuadrillas que se divertían frente al balcón del Ayuntamiento durante el lanzamiento del cohete, numerosas personas acudieron para ser partícipes del arranque festivo y abarrotaban tanto el quiosco como la calle superior (Doctor Castroviejo).
La concentración de peñas y asociaciones a las 18.30, la proclamación de los Espigadores, Samir Taryf y Valeria Turón Bozal, en representación de los jóvenes, el izado de banderas de Aguilar, La Rioja, España y la Unión Europea, la entonación de los himnos y el pregón ofrecido por parte de la alcaldesa, María Asunción Sáez Arnedo, fueron el preámbulo del disparo del chupinazo, al que acompañó el volteo de campanas y la música de la charanga Zierrabares. La orquesta alfareña Cíclope actuó en las dos sesiones de baile.
Este viernes se celebra el día de la patrona, con una programación que se abre a las 09.00 horas con la diana floreada. A las 11.30 está prevista la recepción de autoridades con la presencia de los Espigadores. Se trasladarán a la iglesia para asistir a las 12.00 a la misa riojana de la Asunción, en la que cantará el coro parroquial. Al terminar, la imagen de la Virgen y San Roque saldrán en procesión por las calles del pueblo.
Los fuegos artificiales previstos en el programa para esta noche se han suspendido para evitar el riesgo de incendio
Al vermú y las comidas de cuadrillas y familias, seguirá el primer encierro de reses bravas, a las 18.00 horas, amenizado por la charanga Zierrabares, que luego hará un pasacalles con la comparsa de cabezudos.
El programa se completará con dos sesiones de baile a cargo de Circus Show Dj (a las 21.00 y 00.00 horas). Los fuegos artificiales de esta noche se han suspendido para evitar el riesgo de incendio.
También se podrá visitar, en el centro de interpretación, la exposición de fotografías de Mar Mateo del antiguo psiquiátrico de Pamplona.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.