Las cuadrillas brillan en el inicio festivo

Gran ambiente en la plaza de España de Aguilar, ayer en el chupinazo.

Sanda Sainz Jueves, 14 de agosto 2025, 20:18 Comenta Compartir

Los aguilareños no fallan ningún año en el inicio de las fiestas patronales de la Asunción y este jueves volvieron a llenar la plaza de España, que mostró un ambiente excepcional. Además de las cuadrillas que se divertían frente al balcón del Ayuntamiento durante el lanzamiento del cohete, numerosas personas acudieron para ser partícipes del arranque festivo y abarrotaban tanto el quiosco como la calle superior (Doctor Castroviejo).

La concentración de peñas y asociaciones a las 18.30, la proclamación de los Espigadores, Samir Taryf y Valeria Turón Bozal, en representación de los jóvenes, el izado de banderas de Aguilar, La Rioja, España y la Unión Europea, la entonación de los himnos y el pregón ofrecido por parte de la alcaldesa, María Asunción Sáez Arnedo, fueron el preámbulo del disparo del chupinazo, al que acompañó el volteo de campanas y la música de la charanga Zierrabares. La orquesta alfareña Cíclope actuó en las dos sesiones de baile.

Este viernes se celebra el día de la patrona, con una programación que se abre a las 09.00 horas con la diana floreada. A las 11.30 está prevista la recepción de autoridades con la presencia de los Espigadores. Se trasladarán a la iglesia para asistir a las 12.00 a la misa riojana de la Asunción, en la que cantará el coro parroquial. Al terminar, la imagen de la Virgen y San Roque saldrán en procesión por las calles del pueblo.

Los fuegos artificiales previstos en el programa para esta noche se han suspendido para evitar el riesgo de incendio

Al vermú y las comidas de cuadrillas y familias, seguirá el primer encierro de reses bravas, a las 18.00 horas, amenizado por la charanga Zierrabares, que luego hará un pasacalles con la comparsa de cabezudos.

El programa se completará con dos sesiones de baile a cargo de Circus Show Dj (a las 21.00 y 00.00 horas). Los fuegos artificiales de esta noche se han suspendido para evitar el riesgo de incendio.

También se podrá visitar, en el centro de interpretación, la exposición de fotografías de Mar Mateo del antiguo psiquiátrico de Pamplona.

Temas

Aguilar del Río Alhama

Comenta Reporta un error