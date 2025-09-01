La fiesta estalla en Pradejón
El chupinazo y el desfile de carrozas han dado paso a una semana de celebraciones en honor a San Antonio en el municipio riojabajeño
Calahorra
Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:16
Si anoche Calahorra cerraba sus fiestas patronales con el Entierro de la cuba, este mediodía Pradejón se ponía el pañuelo rojo en honor a San Antonio. El alcalde de la localidad, Alfonso Pousada, junto a los reyes mayores e infantiles de los festejos, ha sido el encargado de lanzar el cohete que ha dado paso a la semana de celebraciones. «Disfrutar, portaos bien y acoged a todo el que venga como buenos pradejoneros que somos», ha dicho el regidor en el balcón principal de la Casa Consistorial, desde donde se han lanzado confetis y balones de colores.
1 /
Tras el chupinazo, en la avenida de La Rioja, se ha celebrado el desfile de carrozas, en el que se han visto tres vehículos. El primero, confeccionado por los padres y madres de los reyes infantiles, aludía a las cigüeñas con un guiño a los característicos murales que lucen varias paredes pradejoneras. La segunda carroza la firmaba la peña La Unión y representaba el popular 'tren de la bruja' de cualquier feria. Por último, los reyes mayores desfilaban junto a una enorme guitarra eléctrica, aludiendo a grupos de rock de varias épocas.
Por otro lado, los festejos tienen reservado para esta tarde un encierro de reses bravas (18.00 horas), una porronada en la peña La Unión (20.00 horas) y una degustación del club ciclista en la calle Mayor (20.00 horas). Ya por la noche, la cita principal es el toro de fuego (22.00 horas) y la verbena con 'De fiesta en fiesta' (00.30 horas).
