Las exquisiteces de La Rioja se saborean en Rincón de Soto

Elaboración de fardelejos de Quel en el mercado de la feria.

Sábado, 25 de octubre 2025

La I Feria de Productos de Calidad de La Rioja reúne este fin de semana los alimentos riojanos amparados con DOP o IGP con puestos de alimentos instalados en el frontón de Rincón de Soto durante sábado y domingo y diferentes propuestas. El sábado hubo paseo guiado por los Sotos del Ebro y en el centro cultural Antonio García cata de Aceite de La Rioja por la mañana y de aguardiente 'Virgen del Cisne' por la tarde.

En el puesto de 'Desafío de Bandas' del frontón se repartieron 300 raciones de minihamburguesa de ternera de Ávila con pimiento IGP, otras tantas de zapatillas de pan sobado de La Rioja, las mismas de rissotto de queso parmesano y también de pera DOP y patatas con Chorizo Riojano IGPM; en total, 1.200.

Los asistentes pudieron degustar por la mañana otras 200 de coliflor IGP en tempura con crema de queso camerano DOP y nueces garrapiñadas en el showcooking de Juncal Escalada Pejenaute (alumna de la Escuela de Hostelería de Santo Domingo) y por la tarde hizo casi 300.

Asochamp preparó una degustación de champiñón guisado con unas 500 raciones y ofreció un taller de autocultivo, la Asociación Cocinar a Ciegas elaboró 300 pinchos y el chef Nacho López Díaz Aldagarán (Casa Javi) otros 300 de paté de cordero, compota de pera DOP, pistacho e hidromiel. Hubo una charla con la nutricionista Soraya Cabezón en el centro cultural, concierto de Daniel Subero en el frontón y ronda por los bares. Todas las degustaciones del fin de semana cuestan 1 euro, a beneficio de la AECC.

Programa del domingo

El mercado continúa el domingo en el frontón y a las 11.00 se realizará una visita guiada a la SAT Frutas y Verduras Valle de Rincón en trenecito (previa inscripción en el stand del Ayuntamiento).

A las 11.30 en el puesto de 'Desafío de bandas' tendrán una degustación de Queso Camerano, pera y vermú artesano El Quinto (Bodegas Ciudad de Parparina de Corera). Juncal Escalada Pejenaute ofrecerá un showcooking y degustación de coliflor IGP en escabeche con mayonesa de huevo frito, crumbl de chorizo IGP y chips de coliflor. El centro cultural, acogerá a las 12.30 una cata de vinos DOCa Rioja con José Javier Fernández (Bodegas Corcel), con 25 plazas con inscripción en el puesto del Consistorio.

También habrá viajes en trenecito, taller 'crea tu pulsera', ludoteca, se podrá comer cerdo asado y se celebrará un showcooking y degustación de peras DOP al vino Rioja del chef Javier Romero. El sorteo de lotes de productos riojanos y la clausura de la feria a las 14.00 dará paso a la ronda por los bares. Y, además, fuera del programa, a las 18.00 horas Escenario Vivo ha organizado la 'Gala de magia y otras movidas' en el cine Avenida, con entradas por 5 euros.

