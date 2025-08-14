El exalcalde prende el cohete festivo

Un lateral de la plaza de Alcanadre, ayer durante el inicio de las fiestas.

La imposición del pañuelo de fiestas a 11 niños nacidos en el último año y el nombramiento de alcalde y alcaldesa chiquis dio paso ayer al cohete, lanzado desde la Casa Consistorial de Alcanadre spor el exalcalde, Pablo Aranda, que continúa en el equipo de Gobierno como concejal. Agradeció al actual regidor, Mikel Encina, haberle dado la oportunidad de prender la mecha en el comienzo festivo y le dio la bienvenida en su estreno en el cargo (estas son sus primeras fiestas de San Roque al frente del Ayuntamiento).

Aranda también tuvo un recuerdo para los vecinos y visitantes por la paciencia que tuvieron durante sus mandatos y aseguró sentirse orgulloso de haber sido alcalde. En nombre de la charanga Los 5 de Castilla dedicó las fiestas a Rubén Fote (que tocaba el saxofón) y Ramona, ambos fallecidos. Por último, pidió a todos los gobiernos parar el genocidio de Gaza, mientras una bandera de Palestina cuelga en la fachada del Consistorio.

Momento previo al disparo del cohete en el balcón del Consistorio.

Aranda encendió la mecha del primer cohete y luego Mikel Encina y el edil de festejos, Pablo Pascual, prendieron otros.

Por otro lado, ayer se estrenó un concurso de pancartas en el que participaron ocho cuadrillas, hubo música con la charanga, reparto de zurracapote, fiesta de la espuma y degustación del hogar del jubilado, de migas con huevo duro, por 1,50 euros, entre otras actividades.

Hoy habrá juegos de habilidad para todas las edades y un hinchable para niños, torneo de mus en el Bar El Jubilado, conciertos de la orquesta Escala (tarde y noche), disfraces infantiles, noche temática (sobre profesiones y oficios), champiñón y vino de Gastronómica Aradón por 1 euro, toro de fuego y concurso de migas.

