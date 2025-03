¿Quién se encarga de estos gatos?

María Caro Viernes, 28 de marzo 2025, 07:47 Comenta Compartir

Gimileo es una pequeña localidad de apenas un centenar de habitantes en la que, a pesar de haber reducido su censo en los últimos años respecto al siglo XIX, cuando llegó a albergar más de 250 vecinos, sí ha experimentado un incremento notable de su población felina, que hoy supera los veinticinco integrantes. Sin embargo, desde el Ayuntamiento –como denuncian varias vecinas–, no se están llevando a cabo las esterilizaciones precisas para contener este felino vecindario. En el mes de noviembre presentaron una docena de firmas, pero el trámite parece estar estancado. Mientras tanto Chela, Fátima y Nuria los alimentan e incluso les han construido cobijo para los pasados días de más viento y frío.

Y es que la Ley de Bienestar Animal establece que los ayuntamientos tienen la obligación de promover la tenencia responsable, luchar contra el maltrato y abandono, impulsar la adopción, y gestionar colonias felinas, entre otras acciones, independientemente del tamaño de la población. Pero su aplicación encuentra más dificultades en las localidades pequeñas.

«Los estamos alimentando nosotras y haciéndonos cargo de los gastos –explicaba Nuria Ollora –. Hemos llevado al Ayuntamiento una factura de una esterilización y nos dicen que la guardemos. Sabemos de otros casos, como Ollauri, donde han adelantado el importe a los cuidadores», relataban.

«Nosotros estamos a favor de la Ley de Bienestar Animal, pero no tenemos presupuesto» Juan José Angulo Alcalde de Gimileo

Para el alcalde de Gimileo, Juan José Angulo, la medida está condicionada al presupuesto municipal: «Nosotros estamos a favor de la Ley de Bienestar Animal, pero no tenemos presupuesto –explicaba–. Ahora mismo no podemos dedicar una partida, de la cuantía que sea, porque no está, ni lo estuvo en anteriores presupuestos, una partida destinada a la esterilización o alimentación de los gatos». Gimileo lleva dos años con el presupuesto prorrogado, por lo que no se incluyen nuevas acciones. «Es uno de los temas pendientes. Esperamos aprobar el nuevo presupuesto el mes que viene, ya está en ello el secretario. Sin presupuesto no se puede actuar», aseguró. «El Estado nos ha impuesto algo que en los entornos rurales es difícil de cumplir, porque no nos dota económicamente para cumplirla».

Según Angulo, los gatos no están abandonados, «porque ellas les dan de comer. La ley dice que no hay que darles de comer. Si están abandonados y no te haces cargo de su esterilización, no les tienes que dar de comer».

