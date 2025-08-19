Aldeanueva ya tiene reina y damas

Reina de las fiestas 2025 de Aldeanueva de Ebro, damas, acompañantes y reyes infantiles. Arriba, el pregonero, Carlos Aldama.

Sanda Sainz Martes, 19 de agosto 2025, 08:19

Uno de los actos más esperados que acercan a los aldeanos a las fiestas es el de la coronación y pregón, que congregó la noche del domingo a los vecinos en la Plaza de España en una ceremonia que duró una hora, presentada, como en ocasiones anteriores, por Raquel Morales. Primero subieron al escenario los reyes infantiles de 2024, damas y reina con sus acompañantes. A continuación llegó el alcalde, Ángel Fernández, con el pregonero, Carlos Aldama, reconocido perito ingeniero informático que reside en Madrid. Se mostró como un hábil orador, enganchó a los presentes con sus vivencias y provocó las risas.

«Aldama es un apellido fácil de recordar en estos momentos», dijo refiriéndose a uno de los implicados en varios de los casos de corrupción a nivel que se investigan desde hace meses. Sirvió para romper el hielo. «Me conocen como el de las miguelillas y con 17 años me fui a estudiar a Madrid», comentó.

Agradeció el aprendizaje que supuso ayudar de niño en la tienda de su familia y aseguró que no olvida sus raíces. De su pueblo comentó que tiene una gran cantera de personajes y tuvo palabras de reconocimiento para los agricultores y las madres aldeanas, sin olvidar a su familia (hijos, mujer, madre aldeana y padre calagurritano reconvertido a aldeano). Citó el ambiente cultural con la sala Entreviñas que ha traído a grandes grupos como Barón Rojo y Obús.

La emoción llegó al recordar a un amigo de Calahorra, Carlos Arias. «Teníamos pendiente quedar y hablamos el 21 de mayo. El 26 de mayo falleció en un accidente laboral en Andosilla», lamentó, para continuar diciendo lo necesario que resulta vivir el momento y disfrutar de la vida.

Después subieron los reyes infantiles Martina Vaamonde Estrada y Alonso Manero Barricarte. Luego llegaron la segunda dama de 2025, Nadia Bueno Orayen, con su hermano Yago; la primera, María Isabel García Miranda con su padre, Miguel; y la reina, Susana Castillejo Gutiérrez, con su hermano Ignacio; todas quintas de 2007. El alcalde entregó a las salientes y entrantes un ramo de flores. Hubo imposición de bandas, traspaso de coronas y dos amigas hablaron de la nuevas reina y damas. Ángel Fernández intervino diciendo que hay años buenos para los viticultores y otros no tanto, como este, y animó a pasar unas buenas fiestas y olvidarse del estrés diario.

