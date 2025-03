Cordovín quiere un bar cuanto antes

Eduardo García Martínez Domingo, 16 de marzo 2025, 09:28 Comenta Compartir

El pueblo de Cordovín goza de buen nombre gracias a los exquisitos vinos que de allí salen. Pero, mientras todos los bares riojanos se pelean por sus caldos, en el casco urbano no tienen a nadie que los sirva. Hace apenas una semana cerró el bar Sindicato, abierto desde 1918. La persona que lo llevaba se fue, y el Ayuntamiento va a aprovechar para demolerlo y hacer uno nuevo.

Mientras tanto, los vecinos desean que alguien coja el hogar de la tercera edad. Ese local, restaurado recientemente, está perfectamente habilitado para funcionar como bar. «La cosa es que no nos quedemos sin nada durante los próximos meses, porque tener bar es esencial para la vida social de un pueblo», explica Alfonso Alonso, el joven alcalde de Cordovín. Para ello, el Ayuntamiento ofrece hacerse cargo de los suministros y prestar gratuitamente el sitio. «A cambio de que venga alguien comprometido que no nos deje tirados en invierno», apunta el regidor.

Para los vecinos de Cordovín, tener un lugar en el que juntarse resulta crucial. Marta cuenta que «es imprescindible, sobre todo, para la gente mayor; que así quedan a echar la partida y se ven». Además, aunque aún estemos en invierno, Marta destaca «que en verano va a ser más necesario, por las fiestas».

«A los pueblos se les va matando poco a poco si no tienen un bar como centro de reunión», comenta un vecino de Cordovín

Otro cordovinacho comenta que «a los pueblos se les va matando poco a poco si no se tiene un centro de reunión así, lo hemos visto en los de nuestro alrededor». Aparte, remarca que, cuando la gente no sabe qué hacer, «pues va al bar». Desde el Ayuntamiento confían en que alguien se interese por abrirlo. «Sabemos que quien lo coja no va a ganar un pastizal, pero es un puesto tranquilo, agradecido y seguro; además, hay ayudas del Gobierno de La Rioja», afirma Alfonso, el alcalde.

El Sindicato, bajo y acristalado

Precisamente, con la ayuda del Ejecutivo regional renovarán el edificio del bar Sindicato. «Creemos que en unos seis meses comenzará la obra, vamos a hacer el bar acristalado y a pie de calle», revela el regidor. De momento, para que alguien abra el local de la tercera edad como bar, el Consistorio deja el teléfono 941 367092 y el correo electrónico ayto@cordovin.org como métodos de contacto.

«Aquí clientes no van a faltar, este es un pueblo de agricultores; la anterior chica, que estuvo dos años y medio, lo sabía y abría el Sindicato todos los días», apostilla Alfonso Alonso. Solo piden como requisitos, al futuro hostelero de Cordovín, ser autónomo, un seguro y una fianza.

Comenta Reporta un error