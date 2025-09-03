Contra el calor, nada mejor que los ranchos en Pradejón

Dos de las cuadrillas (padres e hijos) que participaron este miércoles en el concurso de ranchos de Pradejón.

El concurso de ranchos pradejoneros se ha convertido desde hace años en uno de los momentos destacados de las fiestas de San Antonio. Este miércoles celebró su edición número cuarenta y seis y contó con cincuenta guisos de las cuadrillas que llenaron la calle Vadillos y la Avenida de La Rioja. A las 12.30 comenzaron los preparativos y a las 14.00 se cerró el plazo para presentar los platos. A partir de entonces los grupos de todas las edades se reunieron para comer.

En la categoría infantil podían participar los nacidos en 2008 y años posteriores y en la de adultos los de 2007 y anteriores, con premios de 80 y 150 euros respectivamente para canjear en establecimientos del pueblo.

La programación prevista para este jueves incluye hinchables infantiles en el aparcamiento de la calle Mayor a las 11.00. A las 13.00 se celebrará el XII Festival Gastronómico del Ayuntamiento en colaboración con las asociaciones locales, en la Plaza Melchor Ezquerro. Estará amenizado por un dj e incluirá una degustación de zurracapote.

La peña Unión 76 organiza una macarronaca en la Avenida de La Rioja a las 14.30 y a las 15.00 ofrecerá talleres infantiles. A las 18.00, no faltará el encierro de reses bravas, con astados de José Antonio Baigorri de Luis, de Lodosa, Navarra. Después tendrá lugar un encierro chiqui, Beer pong de Unión 76 en la Avenida de La Rioja y partidos de pelota mano en el frontón municipal.

En la calle Mayor, Praderrock dará una degustación a las 21.00 y, en la Plaza de la Constitución, la peña Unión 76 realizará el IV Bingounión a las 21.45. El toro de fuego infantil saldrá a las 22.00 en la plaza Melchor Ezquerro y a las 23.30 un encierro con vacas de Vicente Domínguez, de Funes, con música de la charanga Los Cachorros. La orquesta Nueva Etapa actuará en la Plaza de la Constitución en el baile de las 20.30 y en la verbena de las 00.30. A las 03.30 cerrará la jornada un pasacalles de Los Cachorros.

