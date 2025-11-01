El castillo de Cervera en la época carlista Este viernes finalizó el trabajo de campo de la segunda fase de la excavación que muestra once estancias del siglo XIX junto al aljibe

Fotografía aérea de la zona excavada en el recinto principal del castillo de Cervera del Río Alhama.

Este viernes finalizó el trabajo de campo de la segunda fase de excavaciones en el recinto principal del castillo de Cervera del Río Alhama, que comenzó hace dos meses con la retirada de piedras y escombro superficial con maquinaria para después centrarse en la labor manual. Quedan otros dos meses de laboratorio en el que se realizará el lavado e inventariado de materiales (principalmente restos de cerámica), planos e informe con los análisis de la intervención y escaneo de toda la zona.

Según explica una de las responsables de Labrys Arqueología, Asun Antoñanzas, «tenemos localizadas once estancias alrededor del aljibe. El año pasado excavamos cuatro y comenzamos con la quinta y ahora están todas las plantas, con el arranque de los muros, entradas y algunos elementos como una chimenea, un poyete para sentarse y las escaleras de una de las dependencias». Estas conectarían con la parte superior del interior del recinto 2, junto al muro norte que ha sido restaurado este año.

Los habitáculos corresponden a la época carlista (siglo XIX), con tabiques delgados, suelos de yeso y reaprovechamiento de materiales. «No son grandes muros y sillares como en el resto del castillo», señala Antoñanzas. Aunque en Cervera parece ser que no hubo frente, aquí estaban los liberales, pero limita con Fitero, Navarra, donde los carlistas eran fuertes. «Pudo haber escaramuzas y por eso hacen todas estas reformas en el castillo, para vigilar a los navarros que estaban al lado», comenta la arqueóloga.

También se ha trabajado en una poterna (puerta menor) en el muro norte restaurado, en la que hay unas escaleras pequeñas. «Creemos que aquí se han producido arreglos antiguos, antes de las reformas de la época carlista. Hemos visto distintos niveles de suelo y modificaciones de la forma de acceso al castillo», añade Antoñanzas. Los peldaños que están en la parte exterior de esta entrada sí serían, posiblemente, de la etapa del siglo XIX.

El domingo 9 de noviembre el Ayuntamiento ha convocado la II Jornada de Difusión, a las 12.00 horas, con acceso gratuito para dar a conocer los nuevos hallazgos de la mano de los arqueólogos Asun Antoñanzas y Pilar Iguacel (Labrys Arqueología) y Carlos Rodríguez y Antonio Aguirre.

Esta segunda fase se desarrolló en una superficie de 190 metros cuadrados y estuvo promovida por el Ayuntamiento, que adjudicó los trabajos a Labrys por 56.800 euros (IVA incluido). El Consistorio tiene el objetivo de complementar la restauración de elementos de las ruinas y las intervenciones arqueológicas.

