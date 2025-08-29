Los primeros pañuelos para los bebés de Cervera

Sanda Sainz Viernes, 29 de agosto 2025, 08:15 Comenta Compartir

Cervera del Río Alhama tuvo ayer, en el salón de actos del Ayuntamiento, la imposición de pañuelos de San Gil Abad a los niños nacidos en el último año por parte del alcalde, Álvaro Forcada, la concejala Vanesa Torrecilla, y los Alpargateros Mayores, Lucía Poyo y Luis Ladrón, de la quinta de 2007. Acudieron 9 bebés cerveranos o descendientes del pueblo. Después la concejala fue a las casas de los más ancianos, Ascensión López y Joaquín Pascual.

Las fiestas del barrio de abajo comienzan hoy con el chupinazo. La ceremonia se iniciará aproximadamente a las 11.50 horas con el traslado de la figura del gaitero, símbolo de la danza cerverana, desde el edificio situado frente al Ayuntamiento hasta el balcón de este. Este gaitero se quemará al final de los festejos durante el pobre de mí, el martes 2 de septiembre.

Los Alpargateros Mayores serán los pregoneros del cohete cuya mecha se prenderá a las 12.00, después de la imposición de pañuelos a los danzantes noveles, al alcalde y Alpargateros.

La explosión dará paso al lanzamiento de caramelos para los niños y el reparto de zurracapote para los mayores, en la plaza del Consistorio. Desde allí saldrán las cuadrillas con la charanga para realizar el recorrido del '¡agua va!'. Seguirá el Bora Bora en el frontón, a las 15.30, y el café concierto amenizado por La Orquestina en el recinto del cañizo, a las 16.30. La ganadería Murillo Conde de Tauste (Zaragoza) llevará hoy las vacas del primer encierro de las fiestas cerveranas, previsto para las 18.00. Al terminar se soltarán vaquillas para los aficionados en la plaza de toros.

La Asociación Sociocultural de Mujeres ofrecerá a las 19.00 horas una degustación de bocadillo de jamón con tomate en la bajera de Fina 'la Garraleta', en la calle Ibo Alfaro y a las 20.00 tendrá lugar una cata de vinos impartida por los cerveranos Ricardo y Javier Gil en el casino, con plazas limitadas, al precio de 30 euros.

Los niños podrán disfrutar a las 21.00 con el encierro chiqui en el Barranco del Tollo y con el toro de fuego en la calle Ibo Alfaro, a las 23.00. Para finalizar el primer día, a las 00.00 actuará La Orquestina en el cañizo y en el descanso la Asociación CERvera Rioja organizará un bingo.