Un mercadillo en Cervera que da vida a la comarca del Alhama-Linares Los puestos ambulantes atraen cada viernes a clientes de toda la zona que aprovechan los servicios que ofrece pueblo

De compras en el puesto de frutas y verduras de Florencio en el mercadillo cerverano.

Sanda Sainz Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:07 Comenta Compartir

El mercadillo semanal que se celebra los viernes en la Plaza Escultor Daniel y Plaza del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama se ha convertido en algo más que un lugar donde realizar las compras. Supone un punto de encuentro que atrae a vecinos de toda la comarca del Alhama-Linares. Destacan los meses de verano, cuando la población se multiplica en la zona.

La gente aprovecha además para ir a los bares, tiendas, peluquerías y entidades bancarias de la localidad, quedar con amigos y familiares, y formalizar gestiones y trámites en el Ayuntamiento y la oficina de atención al ciudadano del Gobierno de La Rioja, entre otros servicios públicos.

Florencio lleva cuarenta años vendiendo aquí fruta y verdura. Sigue la estela de su padre, también llamado Florencio, que estuvo otras cuatro décadas o más. En momentos puntuales le acompaña su hijo Mario, cuando está de vacaciones. «Para el número de habitantes que estamos, el mercadillo es una pasada. En pueblos más grandes no hay tantos puestos», comenta el frutero. Aunque reconoce que se produce «un bajón» al finalizar el verano, desde septiembre hasta Navidad. «En verano algunos clientes ya están comprando a las siete de la mañana y terminamos a las dos de la tarde. Ahora la gente viene más tarde, a partir de las ocho, y recogemos antes de las dos», añade.

Se puede adquirir ropa (de vestir y hogar), calzado, bolsos, embutido, queso, bacalao, conserva, fruta, verdura, bollería, menaje, ferretería y hasta libros de segunda mano, entre otros artículos.

María José (pastelería Sesma) lleva más de cuarenta años detrás del mostrador en el mercadillo. Comenzó cuando se instalaba en la Plaza de España, alrededor del antiguo quiosco. También estuvo durante un tiempo en la Plaza del Rollo. «Creo que ha aumentado el número de puestos y son más variados que en otros sitios, porque se vende. La gente está muy animada», señala la pastelera. Dos de sus clientes, Ander (descendiente cerverano) y Cristina, aseguran que «está muy bien y ofrecen de todo. La fruta está muy buena y las pastas». Viven en Bilbao y tienen casa en Cervera. En cuando pueden vienen al pueblo.

Víctor es uno de los nuevos vendedores. Desde el año pasado trae sus tomates Rosa Izanoa y productos de temporada. En estas fechas pimientos (frescos y asados). El 14 de septiembre, en el 56º concurso agrícola de La Rioja de Logroño, su borraja ganó el premio a la mejor hortaliza. Los intercala con el plantel. «Aún hay huertillos e incluso vienen jóvenes a comprar las plantas para poner tomate, pimiento y lechuga», indica el agricultor mientras atiende a varias clientas.

Comenta Reporta un error