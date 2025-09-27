El Garrapiteo de Cervera vende 710 tiques de vino La feria enogastronómica y alpargatera recordó a Vicente Remón y acogió la presentación de cómic 'Daniel, el escultor'

Ambiente ya por la tarde en la celebración de la feria enogastronómica.

Sanda Sainz Sábado, 27 de septiembre 2025

La tercera edición de la feria enogastronómica Garrapiteo de Cervera del Río Alhama aunó las degustaciones de vino, el mercado con productos de kilómetro cero y la tradición alpargatera de la localidad. No faltó el elemento cultural con visitas guiadas al patrimonio. En esta ocasión a la iglesia parroquial de San Gil Abad.

El Garrapiteo arrancó a las 12.00 horas y tuvo la habitual exhibición de cosido de alpargatas. Se realizó en el Barranco del Tollo y contó con la colaboración de las firmas locales Alhamas, Gil Berdonces, Salvi Calzados, Suyute, Sesma y Anser.

Ampliar Demostración de cosido de alpargatas. S.S.J.

Un participante habitual en los dos años anteriores y en otras actividades similares, Vicente Remón, que se encargaba de coser las suelas en el típico banco alpargatero, recibió un homenaje póstumo que consistió en un agradecimiento por parte del alcalde, Álvaro Forcada, un aplauso de los asistentes, y la entrega de un ramo de flores y unas fotografías de Vicente a su familia.

A continuación tuvo lugar una de las novedades, la presentación del cómic 'Daniel, el escultor' y un taller infantil en la Plaza Marimón, con la Fundación Escultor Daniel y la instalación de un hinchable. Los puestos de venta, tres de ellos de alpargatas, ocuparon la Plaza de San Gil y el inicio del Barranco del Tollo. Hubo de repostería, de tomate y zapatillas de jamón y de crepes de carne y dulce, así como la presencia de las bodegas Piedralén, de Cervera; Forcada, de Rincón de Olivedo; Lauwa, de Valverde, y Baile de Brindis con cavas de Grávalos. También tuvo su espacio la Fundación Síndrome de Dravet.

Por 12 euros se vendieron 710 tiques que incluían una copa, cuelgacopas, cuatro vinos, sorteo, bodigo (disponible en la cantina de la Asociación Cerverana) y visita guiada.

A lo largo de la jornada no faltó la animación musical con dj Adri durante el vermú, el grupo Shecros en el tardeo y La Orquestina como cierre, desde las 19.00 horas hasta casi las 00.00. Como en ediciones anteriores, la tarde noche congregó al mayor número de asistentes.

