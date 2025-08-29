¡Que empiece la fiesta en Cervera, viva San Gil! El cohete de este viernes da paso este sábado al día del niño con un concurso del Alpargatazo, calderetas, actos infantiles, vacas, pelota mano y verbena

Sanda Sainz Viernes, 29 de agosto 2025, 15:17 | Actualizado 15:23h.

Este viernes comenzaron las fiestas de San Gil Abad en Cervera del Río Alhama que durarán hasta el martes 2 de septiembre, 'Sangilillo'. Ese día será quemado en el pobre de mí el gaitero que representa a la danza cerverana de la Gaita y hoy se llevó mediante un cable, vía aérea, hasta el balcón del Ayuntamiento, desde el edificio de enfrente con la música de la Gaita sonando por los altavoces.

Este momento tuvo lugar poco antes de las doce de la mañana cuando la figura del gaitero pasó por encima de las cabezas de las cuadrillas que se concentraban en la plaza de la Casa Consistorial. Los operarios de la brigada municipal preparaban mientras tanto los vasos de zurracapote.

En el balcón, el alcalde, Álvaro Forcada, puso los pañuelos festivos a los gaiteros novatos de San Gil, Marco Vidorreta y Luis Ladrón. Este último es además el Alpargatero Mayor y Lucía Poyo la Alpargatera Mayor que también tuvo su pañuelo. Luego se lo pusieron al primer edil y a continuación tanto Lucía como Luis protagonizaron el pregón.

Lanzaron el mensaje de vivir las celebraciones en Cervera durante todo el año y comentaron «somos lo que nos han dejado quienes estuvieron antes y lo que dejaremos para que otros sigan disfrutando en los años que vendrán. ¡Qué empiece la fiesta! ¡Viva, San Gil, viva Cervera!».

El disparo del cohete dio paso al lanzamiento de caramelos, el reparto de zurracapote y la actuación de la charanga Zierrabares que también animó el recorrido durante el ¡Agua va!

Hoy, día del niño

El programa incluye este sábado una fiesta infantil en el frontón, con zumos, hinchables y charanga. a las 11.00. Esta acudirá a las 12.00 al Barranco del Tollo donde tendrá lugar el concurso del 'Alpargatazo'. A las 13.30 animará el vermú y el pasacalles hasta la Plaza de Nisuelas donde está previsto un concurso de calderetes organizado por la Asociación Cerverana, a las 14.30.

A las 18.00 habrá encierro de reses bravas, después vaquillas en la plaza de toros y a las 20.00 partido de pelota mano entre Gutiérrez y Endika (cerverano que se despide) contra Urmeneta y Mikel Goñi (exprofesional). El encierro chiqui a las 21.00, toro de fuego a las 23.00 y la orquesta Ingenio a las 00.00 con bingo de la Asociación Cerverana cerrarán las actividades del segundo día.

