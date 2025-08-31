Del alpargatazo a los calderetes y vacas en Cervera

Sanda Sainz Domingo, 31 de agosto 2025, 09:20 Comenta Compartir

Después del buen inicio de las fiestas patronales en honor a San Gil Abad, del viernes en Cervera del Río Alhama, ayer el programa de actos estuvo dedicado a los niños. Como es habitual, el frontón se convirtió en el escenario donde se repartieron zumos e instalaron hinchables. La charanga Zierrabares animó esta actividad. A las 12.00 tuvo lugar el concurso del alpargatazo en el Barranco del Tollo donde niños y mayores afinaron su puntería para dar a unas dianas con diferentes mensajes. Hubo unas 50 personas.

Los músicos animaron el vermú en el bar Diabel y el recinto del cañizo antes de acudir a la Plaza de Nisuelas donde tuvo lugar un concurso de calderetes organizado por la Asociación Cerverana en el que hubo 25 guisos y 405 comensales.

La tarde se ocupó con el café concierto de la orquesta Ingenio y las vacas de la ganadería Hermanos Merino de Marcilla, en el segundo encierro de reses bravas por las calles del barrio de abajo con salida y llegada en la plaza de toros donde luego hubo suelta de vaquillas.

S.S.

Además de las orquestas, estos días se anunciaron tres sesiones de dj Pasqui en el escenario del cañizo, (jueves, viernes y ayer sábado) de madrugada.

Ayer también finalizó la novena de San Gil. Este año ejercen como mayordomos Laura y Carlos Ateca Salvador, Sheyla y Rubén Salvador Sánchez, Francisco Javier Jiménez Lapeña, Teresa Gómez González, Laura Nadal Coloma y Miguel Ángel Jiménez Jiménez.

Hoy, bajada de San Gil

En el tercer día de las fiestas de San Gil destaca la bajada del patrón de su camarín en el retablo de la parroquia, a las 12.00 horas, con repique general de campanas. En este jornada no faltará, después de los actos religiosos, la interpretación de la danza cerverana de la Gaita en la plaza de San Gil y por las calles, al ritmo de los dulzaineros. También de la comparsa de gigantes y cabezudos.

En el cañizo actuará la orquesta Amalur en el café concierto de las 16.30 horas. Cuando finalice la charanga Zierrabares animará el recorrido hasta la plaza de toros donde tendrá lugar un espectáculo de recortadores del Grupo Arte Toropasión que incluirá la suelta de un novillo al final y después vaquillas para los aficionados.

El encierro chiqui de las 21.00 horas en el Barranco del Tollo dará paso a la cena popular en la Plaza de Nisuelas que cuesta 16 euros y en la calle Ibo Alfaro los pequeños podrán correr delante y detrás del toro de fuego a partir de las 23.00 horas.

Amalur también tocará en la sesión de verbena de las 00.00 horas y durante el descanso de este concierto la Asociación de La Gaita organizará un bingo.

