Estancias carlistas del castillo de Cervera

Sanda Sainz Martes, 23 de septiembre 2025, 08:30 Comenta Compartir

La segunda fase de la excavación en el castillo de Cervera del Río Alhama ha sacado a la luz elementos desconocidos como una escalera situada en el muro norte (el que da al barranco de San Gil) que había sido restaurado este año. También se pueden ver los alzados de diferentes estancias que se añaden a las descubiertas en la primera campaña, todas ellas alrededor del aljibe (estructura construida para almacenar agua en la fortaleza).

Los trabajos comenzaron el 1 de septiembre, según explica el arqueólogo alfareño Antonio Aguirre (Labrys Arqueología) con unos primeros días de limpieza, desbroce y adecentamiento de la zona que incluyó desescombro con maquinaria a cargo de Kiko Rezola. A continuación las labores se centraron en la excavación minuciosa para sacar a la luz todas las estancias junto al aljibe en el que se intervino en 2024. En su entorno salieron a la luz entonces varias habitaciones y un empedrado que indicaba la existencia de un patio abierto, señala la arqueóloga calagurritana, Asun Antoñanzas.

Destaca además que «el castillo conserva todavía muchas estructuras en pie, lo cual beneficia el trabajo y visualmente resulta didáctico a la hora de mostrar sus características».

«El castillo conserva todavía muchas estructuras en pie» Asun Antoñanzas Arqueóloga

Este año se completan el resto de habitáculos de diferentes tamaños que muestran parte de la planta (paredes delimitadoras y huecos de las puertas). El lugar disponía de varias alturas y la principal novedad hasta la fecha consiste en el hallazgo de unos escalones que darían acceso a una de las plantas superiores. Se desconocía su existencia y fueron localizados al retirar los escombros. Llevan directamente al muro que en este tramo sería más estrecho para poder hacer el giro donde continuarían el resto de escaleras hacia un piso superior.

Ampliar

Las estancias que se están excavando junto al muro norte son más pequeñas que las otras del mismo recinto. «En principio, lo que va a apareciendo es muy similar a la campaña anterior, de época Carlista, que reutilizan y adaptan habitaciones y estructuras de otras épocas. Y los muros delimitadores corresponden también a esa etapa Carlista», comenta Antonio Aguirre y añade que «se nota la diferencia de esas paredes más estrechas y las otras de más entidad, anteriores».

La campaña consta de dos meses (septiembre y octubre) de trabajo de campo, en esta parte de las ruinas del castillo cerverano. Después continuarán otros dos meses en laboratorio con los análisis e investigación, limpieza de materiales, siglado e inventariado, de cara a la elaboración del informe final.

El castillo presenta una compleja organización constructiva y cuenta con un conjunto de estructuras defensivas con varios lienzos de muralla que tuvieron que adaptarse a la topografía de la peña de San Antonio, que separa los barrios de San Gil al norte y Santa Ana al sur.

Las actuaciones de 2024 y 2025 se centran en el recinto 2 (conocido como la torre del homenaje) de los cinco que se diferencian en la plataforma superior del fortín. La que se lleva a cabo en estos momentos afecta a una superficie de 190 metros cuadrados aproximadamente.

Como ocurrió al finalizar la primera excavación, al terminar esta también se llevará a cabo una visita guiada abierta a todo el público para dar a conocer los resultados de la mano de los profesionales que llevan a cabo la investigación.

Esta segunda fase de la intervención arqueológica en el castillo de Cervera del Río Alhama fue adjudicada a Labrys Arqueología por 56.800 euros (IVA incluido) y está promovida por el Ayuntamiento. Con el estudio, las paletas, pico, pala, carretillas y cepillo están los arqueólogos Asun Antoñanzas, Pilar Iguácel, Carlos Rodríguez y Antonio Aguirre.

Trabajos complementarios

En septiembre de 2024 comenzó la primera excavación del castillo y en marzo de 2025 arrancaron las obras de consolidación de los lienzos norte y oeste del recinto principal realizadas por la constructora Jimfor Reformas S. L. por un importe de 83.198,39 euros (IVA incluido), según el proyecto elaborado por el arquitecto José María Peláez.

En este caso se trata de una iniciativa complementaria a la arqueológica que promovió el Consistorio cerverano para poner en valor este recurso turístico y patrimonial y financió la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, a través de las subvenciones para la restauración de ermitas, iglesias, retablos y demás elementos singulares.