Del tenis estival al fútbol sala, multideporte y fitness en Cervera El servicio municipal de deportes oferta diferentes actividades desde octubre de 2025 hasta mayo de 2026 en el polideportivo y el torreón del Ayuntamiento

Sanda Sainz Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:50 Comenta Compartir

El torneo de adultos de tenis, disputado a finales de agosto, tuvo como ganador a Ricardo Martínez-Polo y como subcampeón a Pedro Jiménez. Javier Berdonces y Hugo Garraleta fueron semifinalistas. Con esta competición, que estuvo precedida por la liguilla de tenis infantil, se cerraron las actividades veraniegas de este deporte en Cervera del Río Alhama que dan paso al curso 2025-2026.

El lunes 13 de octubre comenzará el fútbol sala base para nacidos en 2017, 2018, 2019 y 2020. Se impartirá los lunes, en el polideportivo municipal, de 17.00 a 18.00 horas, hasta el 11 de mayo de 2026. La cuota ordinaria es de 25 euros y la de familia numerosa, de 20 para el periodo comprendido entre octubre y diciembre; y de 44 y 35,20 euros respectivamente, de enero a mayo.

Los mismos precios tiene el multideporte que comenzará el 14 de octubre y terminará el 15 de mayo, en el polideportivo. El grupo de nacidos en 2020, 2021 y 2022 acudirá los martes de 16.00 a 17.00. Los nacidos en 2019, 2020 y 2021 irá los viernes de 16.00 a 17.00 horas.

TEMPORADA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Fechas del 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de agosto de 2026.

Horarios de octubre de 2025 hasta mayo de 2026 de lunes a viernes de 16.00 a 20.00 horas y sábados de 09.30. a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Horarios de verano de 2026 (a partir de junio) de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00.

Precios entre 2,70 y 3,70 euros las entradas diarias y entre 44 y 77 euros los abonos.

También se repiten las cuotas anteriores en el caso del fitness, para usuarios a partir de 14 años, los miércoles, a las 20.00 en el polideportivo y exteriores, del 15 de octubre al 13 de mayo. Ofrece entrenamiento funcional, OCR, running, AERO-STEP-CKB, circuitos indoor y outdoor, TRX, GAP, Fitball, entre otras disciplinas.

La gimnasia de mantenimiento, del 16 de octubre al 14 de mayo, se impartirá en el torreón del Ayuntamiento (salón de plenos) los jueves de 18.00 a 19.00 y cuesta 36 euros la cuota ordinaria y 28,80 la de familia numerosa de octubre a diciembre; y 72 y 57,60 respectivamente, de enero a mayo de 2026.

Todas estas actividades tendrán como monitor a Jorge Zapatel (técnico deportivo municipal y maestro en educación física). Las inscripciones se recogen en el Ayuntamiento (teléfono 941 198 000) e incluyen seguro de accidentes deportivos.

Por otro lado, el Consistorio ha hecho públicos los precios del polideportivo para la temporada desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de agosto de 2026. La entrada cuesta 2,70 euros los días laborables y 3,20 los festivos hasta los 14 años incluidos y 3,20 y 3,70 desde los 15 años. El abono es gratuito para menores de 5, a partir de esa edad y hasta los 14 incluidos cuesta 44 (también jubilados y discapacitados). A partir de 15 años vale 57 euros y el familiar con hijos de hasta 14 años tiene un precio de 77 euros.

Comenta Reporta un error